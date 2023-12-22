Від малої приватизації до бюджету надійшло 3,3 млрд грн за 2023 рік — Finance.ua

Від малої приватизації до бюджету надійшло 3,3 млрд грн за 2023 рік Сьогодні 08:32

Від малої приватизації до бюджету надійшло 3,3 млрд грн за 2023 рік

Мала приватизація державного та комунального майна в державній електронній торговій системі Прозорро. Продажі у 2023 році поповнила бюджети різних рівнів на понад 3.3 млрд гривень.

За підсумками онлайн-аукціонів з продажу об'єктів Фондом держмайна (ФДМУ) до державного бюджету надійшло понад 2.6 млрд гривень. Приватизація комунальних об'єктів принесла громадам понад 650 млн гривень. За підсумками електронних аукціонів ціна об'єктів зросла майже втричі.

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Загалом за 2023 рік бізнес та громадяни приватизували майже 914 обʼєктів по всій країні. 350 з них — державне майно, яке через онлайн-аукціони Прозорро. Продажі реалізував ФДМУ та його регіональні відділення, та ще 560 — активи, які продали громади. А доходи від приватизації цих активів надійшли до державного та місцевих бюджетів.

«Заводи, готелі, склади, амбулаторії, автовагові — ці та інші об'єкти знайшли нового ефективного власника цього року завдяки онлайн-аукціонам. А державний та місцеві бюджети продовжують заробляти на своїх активах навіть під час війни. За право придбати державне та комунальне майно у 2023 році змагалося понад 3.6 тисячі учасників. Попит бізнесу на об'єкти малої приватизації на другий рік повномасштабної війни зберігається, і в середньому конкуренція на торгах становила понад 3 учасники», — зазначив Сергій Бут, СЕО Прозорро. Продажі.

Навіщо потрібна приватизація

«Приватизація — це не лише про надходження до бюджету. Це також про нові робочі місця, модернізацію, розвиток, конкурентоспроможність та опанування нових ринків збуту. Ще один не менш важливий напрямок приватизаційних аукціонів в умовах воєнного стану — пошук об'єктів для релокації бізнесу. Особливо це актуально для сфери послуг індустрії гостинності (громадського харчування, ресторанного бізнесу та готельного господарства), аграрного, логістичного та інших секторів економіки. Саме тому найбільш популярні об'єкти нерухомості, а це 81% проданого майна — промислові та адміністративні активи.

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Бізнесу цікаві так звані brownfield — занедбані підприємства з комунікаціями. Адже там достатньо зробити ремонт і можна розпочати власну справу або розширити вже запущене виробництво. ФДМУ планує активно залучити до приватизації і великий бізнес. Ми вже готуємо Велику приватизацію. У планах також відкриття прозорого ринку оренди сільськогосподарських земель та продаж на аукціонах активів агресора для відшкодування збитків, завданих війною", — наголосив голова ФДМУ Віталій Коваль.

Найвищу ціну за приватизацію державних об'єктів у 2023 році переможці торгів сплатили за готель «Ермітаж» у Києві — 311 млн гривень, ЄМК «Волиньторф» — понад 212 млн гривень та ЄМК ДП «Укроборонресурси» — понад 210 млн гривень.

Серед громад найактивніше працювали з ринком малої приватизації Дніпро — 35 успішних торгів, Львів — 32 та Київ — 23. Найдорожчими комунальними приватизаційними об'єктами цього року є Житомирський обласний центр кінематографії за 40 млн гривень, нежитлові приміщення у Львові площею 550 кв. м за понад 25 млн гривень та нежитлові приміщення у Житомирській області площею майже 600 кв. м за понад 22 млн гривень.

Наразі понад 150 аукціонів з малої приватизації перебувають на етапі закриття угод і можуть поповнити державний та місцеві бюджети ще на майже 390 млн гривень.

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