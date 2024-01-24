Від $64 500: електромобіль Acura ZDX отримав ціни та комплектації (фото) — Finance.ua
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Від $64 500: електромобіль Acura ZDX отримав ціни та комплектації (фото)

Фондовий ринок
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Від $64 500: електромобіль Acura ZDX отримав ціни та комплектації (фото)
Від $64 500: електромобіль Acura ZDX отримав ціни та комплектації (фото)
Японський автовиробник оголосив ціни на свій перший серійний електричний кросовер Acura ZDX. Задньопривідний варіант авто можна придбати за 64 500 доларів.
Більш дорога комплектація ZDX з двома електродвигунами та повним приводом доступна прихильникам марки за ціною 68 500 доларів. Що стосується флагманської комплектації, то ZDX Type S оцінена у 73 500 доларів.
Для порівняння, на американському ринку Cadillac Lyriq, який використовує ту ж платформу GM Ultium EV, що й ZDX, можна придбати за ціною від 58 590 доларів. У свою чергу, Genesis GV60 і Tesla Model Y, мають стартову ціну у 52 000 та 43 990 доларів відповідно. Проте Acura ще не застосовувала жодних державних стимулів чи податкових пільг.
У початковому виконанні Acura ZDX має 340 кінських сил і задній привід. Версія з повним приводом має додати кількох коней, але автовиробник ще не розкрив точну цифру. Флагманська версія може похвалитись сумарною потужністю у 500 сил.
За допомогою швидкого зарядного пристрою постійного струму літій-іонний акумулятор ємністю 102 кВт*год може заряджатись за 10 хвилин для пробігу у 130 км.
За матеріалами:
Autogeek
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