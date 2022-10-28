Ветерани-підприємці та їхні родини зможуть отримати 20 тисяч від УВФ — Finance.ua

Ветерани-підприємці та їхні родини зможуть отримати 20 тисяч від УВФ Вчора 12:38 — Особисті фінанси

Ветерани, їхні родини та сім’ї загиблих (померлих) ветеранів, захисників і захисниць можуть отримати 20 тисяч гривень відшкодування на ведення власної справи.

Програму фінансує Український ветеранський фонд Міністерства у справах ветеранів. Ця програма діє протягом чотирьох місяців.

Проте раніше право на отримання компенсації витрат мали лише ветерани та їхні родичі, які мають статус ВПО. Наразі цю вимогу прибрали, адже ситуація в країні досить мінлива і люди повертаються до своїх домівок.

Тепер усі ветерани-підприємці та їхні родини зможуть отримати відшкодування 20 тисяч гривень за купівлі обладнання та товарів, щоб вести власну справу та налагоджувати життя у своїх містах, що постраждали внаслідок збройної агресії й мародерства росії", — каже виконавча директорка Українського ветеранського фонду Наталія Калмикова.

Щоб отримати кошти, необхідно відсканувати або відфотографувати пакет документів:

паспорт заявника з пропискою, виписка чи витяг з ЄДР про ФОПа чи самозайняту особу, документ, що підтверджує статус ветерана (детальніше про статус ветерана: https://cutt.ly/3NlE1D1), документ, що підтверджує спільне проживання з ветераном до війни, свідоцтво про одруження;

чеки, накладні, видаткові накладні, акти прийому-передачі на покупки, зроблені після 24 лютого 2022 року, теж необхідно відсканувати та подати разом з пакетом документів.

Протягом 10 днів, після схвалення заявки, отримуєте гроші. Відшкодовуються понесені витрати для бізнесу, здійснені після 24 лютого. Програма діє на час правового режиму воєнного стану.

Програмою можуть скористатися дружини/чоловіки ветеранів і ветеранок, діти, батьки, а також родичі полеглих захисників і захисниць, які ведуть власну справу.

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