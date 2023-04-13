«Весняна підзарядка» добігає кінця: встигніть розмістити депозит та отримати грошові призи — Finance.ua

«Весняна підзарядка» добігає кінця: встигніть розмістити депозит та отримати грошові призи Сьогодні 11:20 — Кредит&Депозит

«Весняна підзарядка» добігає кінця: встигніть розмістити депозит та отримати грошові призи

До кінця акції «Весняна підзарядка депозитів» залишилось менш ніж два тижні. Вже на початку травня «Мінфін» та три банки-учасники акції розіграють призи.

Грошовий призовий фонд наразі становить 165 тис. грн

Кожна особа, що відкрила депозит в банках Глобус, Кредит Дніпро, sportbank , має шанс виграти від 1 тис. грн до 15 тис. А якщо відкрити депозит у всіх трьох банках — можна потроїти свої шанси на виграш!

Крім того, можна виграти квитки на нашу конференцію про інвестиції «Жити на відсотки» та будь-який курс навчання від Академії «Мінфін».

Встигніть взяти участь нашій весняній акції, зарядити свій депозит на повну та взяти участь у розіграші призів!

Всі деталі про акцію можна дізнатись на сторінці «Бонус до депозиту»

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.