«Весняна підзарядка» добігає кінця: встигніть розмістити депозит та отримати грошові призи — Finance.ua
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«Весняна підзарядка» добігає кінця: встигніть розмістити депозит та отримати грошові призи

Кредит&Депозит
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«Весняна підзарядка» добігає кінця: встигніть розмістити депозит та отримати грошові призи
«Весняна підзарядка» добігає кінця: встигніть розмістити депозит та отримати грошові призи
До кінця акції «Весняна підзарядка депозитів» залишилось менш ніж два тижні. Вже на початку травня «Мінфін» та три банки-учасники акції розіграють призи.

Грошовий призовий фонд наразі становить 165 тис. грн

Кожна особа, що відкрила депозит в банках Глобус, Кредит Дніпро, sportbank, має шанс виграти від 1 тис. грн до 15 тис. А якщо відкрити депозит у всіх трьох банках — можна потроїти свої шанси на виграш!
Крім того, можна виграти квитки на нашу конференцію про інвестиції «Жити на відсотки» та будь-який курс навчання від Академії «Мінфін».
Встигніть взяти участь нашій весняній акції, зарядити свій депозит на повну та взяти участь у розіграші призів!
Всі деталі про акцію можна дізнатись на сторінці «Бонус до депозиту».

Хочу розмістити депозит та отримати приз 💰

За матеріалами:
Finance.ua
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