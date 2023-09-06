Верховний Суд залишив у держвласності майно університету ім. Карпенка-Карого — Finance.ua

Верховний Суд залишив у держвласності майно університету ім. Карпенка-Карого Сьогодні 14:34 — Фондовий ринок

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду ухвалив остаточне рішення на користь держави у справі щодо можливого рейдерського захоплення майна Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого та земельної ділянки, на якій розташовані навчальні корпуси Інституту екранних мистецтв.

«За результатами розгляду касаційну скаргу Приватного акціонерного товариства „Зодча Діадема“ на постанову Північного апеляційного господарського суду від 10.04.2023 у справі № 910/8641/21 залишено без задоволення, а рішення суду апеляційної інстанції, яке було ухвалено на користь держави, — без змін», — ідеться в повідомленні пресслужби Мінкультури.

Зазначається, що цим рішенням договір про інвестування реконструкцій Української студії хронікально-документальних фільмів із надбудовою головного корпусу для офісних приміщень та будівництва житлового комплексу визнано недійсним.

Як повідомлялося, у квітні Північний апеляційний господарський суд Києва задовольнив апеляційну скаргу, чим визнав недійсним договір про інвестування реконструкції Української студії хронікально-документальних фільмів із надбудовою головного корпусу для офісних приміщень і будівництва житлового комплексу. Раніше Господарський суд виніс рішення на користь приватної компанії щодо відчуження земельної ділянки університету Карпенка-Карого.

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