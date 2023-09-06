Верховний Суд залишив у держвласності майно університету ім. Карпенка-Карого — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Верховний Суд залишив у держвласності майно університету ім. Карпенка-Карого

Фондовий ринок
22
Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду ухвалив остаточне рішення на користь держави у справі щодо можливого рейдерського захоплення майна Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого та земельної ділянки, на якій розташовані навчальні корпуси Інституту екранних мистецтв.
«За результатами розгляду касаційну скаргу Приватного акціонерного товариства „Зодча Діадема“ на постанову Північного апеляційного господарського суду від 10.04.2023 у справі № 910/8641/21 залишено без задоволення, а рішення суду апеляційної інстанції, яке було ухвалено на користь держави, — без змін», — ідеться в повідомленні пресслужби Мінкультури.
Зазначається, що цим рішенням договір про інвестування реконструкцій Української студії хронікально-документальних фільмів із надбудовою головного корпусу для офісних приміщень та будівництва житлового комплексу визнано недійсним.
Як повідомлялося, у квітні Північний апеляційний господарський суд Києва задовольнив апеляційну скаргу, чим визнав недійсним договір про інвестування реконструкції Української студії хронікально-документальних фільмів із надбудовою головного корпусу для офісних приміщень і будівництва житлового комплексу. Раніше Господарський суд виніс рішення на користь приватної компанії щодо відчуження земельної ділянки університету Карпенка-Карого.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.