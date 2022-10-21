Верховний Суд остаточно підтвердив законність виведення з ринку неплатоспроможного ПАТ "АКБ "Новий" — Finance.ua

Верховний Суд остаточно підтвердив законність виведення з ринку неплатоспроможного ПАТ "АКБ "Новий" Вчора 16:30 — Фондовий ринок

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 18 жовтня 2022 року залишив без задоволення касаційну скаргу акціонера ПАТ «АКБ «Новий» та залишив у силі рішення судів попередніх інстанцій. Цими рішеннями було повністю відмовлено в задоволенні позову акціонера банку щодо скасування рішень Національного банку про відмову в погодженні плану припинення банківської діяльності та віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

Про це повідомив НБУ.

Постанова Верховного Суду є остаточною в зазначеній судовій справі та оскарженню не підлягає.

Позивачем у цій справі є власник істотної участі Державне підприємство «Конструкторське бюро „Південне“ ім. М. К. Янгеля», що володіє 18,3297% акцій ПАТ «АКБ «Новий».

«Національний банк вітає законне та обґрунтоване рішення Верховного Суду. Суд підтвердив, що станом на 11 липня 2017 року розмір регулятивного капіталу банку „Новий“ становив менше однієї третини від мінімального рівня, установленого нормативно-правовим актом НБУ. Отже, в Національного банку були наявні правові підстави для прийняття рішення про віднесення банку „Новий“ до категорії неплатоспроможних», — прокоментував рішення суду начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.

Довідка Finance.ua:

Національний банк України 13 липня 2017 року відмовив у погодженні плану припинення банківської діяльності ПАТ «АКБ «Новий» та прийняв рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

Підставою для такого рішення став той факт, що розмір регулятивного капіталу ПАТ «АКБ «Новий» був меншим однієї третини від мінімального рівня, установленого нормативно-правовим актом Національного банку. Це свідчить про незабезпечення виконання ПАТ «АКБ «Новий» програми капіталізації в установлені строки, що поставило під загрозу інтереси вкладників і кредиторів, та про наявність правових підстав для віднесення цього банку до категорії неплатоспроможних.

Окружний адміністративний суд міста Києва рішенням від 3 березня 2021 року відмовив у задоволені адміністративного позову Державного підприємства «Конструкторське бюро „Південне“ ім. М.К. Янгеля». Законність цього рішення підтвердив суд апеляційної інстанції. Верховний Суд також підтримав правову позицію регулятора.

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