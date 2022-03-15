Верховна Рада посилила повноваження Нацбанку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Верховна Рада посилила повноваження Нацбанку

Вчора 18:31Казна та Політика
858
Верховна Рада посилила повноваження НацбанкуВерховна Рада посилила повноваження Нацбанку
Верховна Рада у вівторок прийняла за основу та в цілому законопроєкт № 7137-д, яким пропонується розширити повноваження Національного банку України (НБУ) на час дії у країні воєнного стану.
Як повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, за законопроєкт проголосували 340 народних депутатів за необхідних 226 голосів.

Що змінлося?

  • Законопроєкт пропонує дозволити НБУ на час воєнного стану купувати цінні папери в емітентів.
  • Крім цього, документ передбачає сплату НБУ прибутку за 2021 рік у першому кварталі 2022 року, пропонує зупинити право банків видавати бланкові кредити.
Як повідомляла Європейська Бізнес Асоціація з посиланням на рішення профільного комітету в понеділок, документ пропонує на період воєнного стану та «плюс» чотири місяці після його скасування скасувати обов’язок регулятора відносити банки до категорії на підставі, якщо фінустанова за 30 календарних днів поспіль допустила порушення мінімального значення нормативу достатності регулятивного капіталу чи хоча б однієї з нормативів ліквідності нижче мінімуму.
Водночас депутати в законопроєкті пропонують дозволити конфіскацію майна не лише державних компаній рф, а й усіх громадян і компаній рф.
Як повідомлялося, комітет парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики розглянув на засіданні законопроєкти №№ 7137, 7137-1, 7137-2 та ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу та в цілому доопрацьовану версію законопроєкту, яка буде розроблена на базі зазначених документів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.