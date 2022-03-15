Верховна Рада посилила повноваження Нацбанку — Finance.ua

Верховна Рада посилила повноваження Нацбанку

Вчора 18:31 — Казна та Політика

Верховна Рада посилила повноваження Нацбанку

Верховна Рада у вівторок прийняла за основу та в цілому законопроєкт № 7137-д , яким пропонується розширити повноваження Національного банку України (НБУ) на час дії у країні воєнного стану.

Як повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, за законопроєкт проголосували 340 народних депутатів за необхідних 226 голосів.

Що змінлося?

Законопроєкт пропонує дозволити НБУ на час воєнного стану купувати цінні папери в емітентів.

Крім цього, документ передбачає сплату НБУ прибутку за 2021 рік у першому кварталі 2022 року, пропонує зупинити право банків видавати бланкові кредити.



Як повідомляла Європейська Бізнес Асоціація з посиланням на рішення профільного комітету в понеділок, документ пропонує на період воєнного стану та «плюс» чотири місяці після його скасування скасувати обов’язок регулятора відносити банки до категорії на підставі, якщо фінустанова за 30 календарних днів поспіль допустила порушення мінімального значення нормативу достатності регулятивного капіталу чи хоча б однієї з нормативів ліквідності нижче мінімуму.

Водночас депутати в законопроєкті пропонують дозволити конфіскацію майна не лише державних компаній рф, а й усіх громадян і компаній рф.

Як повідомлялося, комітет парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики розглянув на засіданні законопроєкти №№ 7137, 7137-1, 7137-2 та ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу та в цілому доопрацьовану версію законопроєкту, яка буде розроблена на базі зазначених документів.

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