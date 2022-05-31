Верховна Рада полегшила процедуру утеплення житлових будинків — Finance.ua

Верховна Рада полегшила процедуру утеплення житлових будинків

Вчора 19:41 — Казна та Політика

Верховна Рада полегшила процедуру утеплення житлових будинків

Сьогодні, 31 травня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт ( № 6485 ) щодо створення умов для запровадження комплексної термомодернізації житлових будівель. Цей документ вносить зміни до низки законів, які передбачають скорочення кількості процедур та часу їх здійснення в ході реалізації таких проєктів.

Необхідність цього законопроєкту була у тому, що інші закони містять норми, які ускладнюють процедуру розробки та реалізації таких проектів або фактично унеможливлюють реалізацію часткових проектів, адже досягнення визначених законодавством мінімальних вимог енергоефективності можливе лише за умови капітального ремонту.

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Водночас реалізація комплексних проектів у житловому та громадському секторах через їх складність та високу вартість має одиничні випадки.

Цей законопроєкт також визначає критерії для реалізації часткових проектів. При цьому термомодернізація будівлі не передбачає часткового утеплення фасаду та повинна мати системний характер, єдиний для всього будинку.

Передбачається, що державна підтримка енергоефективних заходів у будівлях здійснюватиметься такими шляхами:

бюджетних інвестиційних асигнувань;

відшкодування відсотків за кредитами та/або частини суми кредиту;

відшкодування частини вартості енергоефективних заходів у будівлях;

впровадження стимулюючого тарифо- та ціноутворення на комунальні послуги.

Документ також визначає, що реклама об’єктів будівництва з метою продажу або найму (оренди) має містити інформацію про їхню енергоефективність. З урахуванням того, що термомодернізація житла залежить від рішень співвласників багатоквартирних будинків, законопроектом також пропонується спростити порядок створення та функціонування ОССБ.

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