Венеціанська комісія рекомендувала Україні відкласти імплементацію закону про олігархів — Finance.ua
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Венеціанська комісія рекомендувала Україні відкласти імплементацію закону про олігархів

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Європейська комісія «За демократію через право» (Венеціанська комісія) рекомендувала Україні відкласти імплементацію закону про олігархів через війну.
Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська з Венеції після засідання комісії.
«Тому, що війна істотно змінює баланс сил в Україні: істотно зменшує вплив олігархів. І це як руйнування їхніх підприємств, так і функціонування органів державної влади під час війни», — сказав він у розміщеному у Фейсбуці відео.
«Тому оцінити належним чином вплив закону про олігархів на політичну систему, правову систему вкрай складно», — додав Малюська.
Нагадуємо:
Раніше Малюська казав, що Єврокомісія вимагає від України дочекатися висновку Венеційської комісії перед імплементацією закону про олігархів, інакше вступ України в Європейський Союз виявиться під загрозою.
Рік тому міністр юстиції Денис Малюська припустив внесення змін до закону про деолігархізацію після висновків Венеціанської комісії.
До війни секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що під перевірку на відповідність критеріям, визначеним законом про олігархів, може підпадати близько 86 осіб. Хто саме — він не озвучував.
За матеріалами:
Економічна Правда
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