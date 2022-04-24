Великий потік біженців з України може стати позитивом для Європи: в МВФ пояснили, чому — Finance.ua

Великий потік біженців з України може стати позитивом для Європи: в МВФ пояснили, чому

Вчора 13:00 — Казна та Політика

Великий потік біженців з України до ЄС через російське вторгнення може стати позитивом. Країни Європи потребують робочої сили.

Про це повідомляється в інтерв’ю директора європейського департаменту МВФ Альфреда Кеммера Голосу Америки.

«В довгостроковій перспективі Україна хоче, щоб біженці повернулись. Чим раніше це відбудеться, тим краще. Однак, дехто з біженців може залишитись на довгий період, і це буде позитивом для Європи, бо в середньостроковій перспективі в Європі не вистачає робочої сили», — сказав він.

За його словами, Польща приймає значну кількість біженців — три мільйони з п’яти мільйонів тих, хто полишив Україну. Витрати для польського бюджету складатимуть, за оцінками, від 0,5 до 1% ВВП. Це немало.

«Однак Польща вітає біженців, і ми розуміємо європейську солідарність, солідарність багатьох європейських країн, коли йдеться про допомогу українським біженцям. Все ж, є вплив на бюджет і нам відомо, що є тиск на ринок житла, але є значне бажання допомогти і тому ми вважаємо, що першу фазу було проведено дуже успішно», — додав він.

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Раніше на цьому тижні МВФ прогнозував, що через російське вторгнення в Україну економічне зростання в 19 країнах, що використовують євро, в 2022 році складе 2,8%, що на 1,1 процентних пункти нижче прогнозу в січні.

Довідка Finance.ua:

Заробити можуть усі: скільки платять людям без досвіду роботи. Не всі роботодавці готові взяти людей без досвіду. І все ж таки вакансій з такими можливостями вистачає, і у них є різні умови та рівень заробітної плати.

український ринок праці переживає найсильнішу кризу за останні 10 років. Тому, як показало опитування, майже дві третини претендентів (65%) в умовах кризи на ринку праці готові знизити свої зарплатні апетити.

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