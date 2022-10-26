Великий киргизький банк припинив обслуговувати карти "Мир" — Finance.ua

Великий киргизький банк припинив обслуговувати карти "Мир"
Великий киргизький державний «Айіл-банк» тимчасово припинив обслуговувати кредитні картки російської платіжної системи «Мир».
Про це повідомляє прес-служба банку.
«ВАТ «Айіл Банк» з технічних причин з 25 жовтня 2022 року тимчасово припиняє: обслуговування платіжних карток у рамках НСВК «Мир» на своїх периферійних пристроях (банкомати, POS-термінали), грошові перекази від клієнта до клієнта в рамках НСПК на платіжні картки, емітовані ВАТ «Айіл Банк», — йдеться у заяві банку.
«Айіл-банк» на 100% належить уряду Киргизстану.
Нагадаємо, раніше США заявили, що вводитимуть санкції за використання російської платіжної системи «Мир».
Згодом найбільший турецький банк зупинив роботу з російськими картами «Мир».
Також Центральний банк Шрі-Ланки відмовився приймати російську платіжну систему «Мир» для операцій на території країни.
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