Великий кросовер Chery може з’явитися в Україні — Finance.ua
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Великий кросовер Chery може з’явитися в Україні

Фондовий ринок
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Великий кросовер Chery може з’явитися в Україні
Після офіційних «шпигунських» фото нового Chery Tiggo 9 з’явилася інформація про технічні характеристики новинки.
Як стало відомо, новий кросовер запропонують як з п’ятимісним, так і з семимісним салоном: у першому випадку він оснащуватиметься 2,0-літровим 254-сильним двигуном, семиступінчастим «роботом» 7DCT380 і переднім приводом, а в другому йому дістанеться той же мотор , пов’язаний вже з іншим «роботом» 7DCT400 та повним приводом.
Чи з’явиться у флагмана новий восьмиступінчастий «автомат», поки що невідомо. Зате зрозуміло, як відрізняти п’ятимісний кросовер від семимісцевого — у п’ятимісцевої машини запасне колесо розмістять у багажнику, а у семимісцевої «запаску» винесуть під днище.
Дату прем’єри Chery Tiggo 9 виробник поки не оголошував, але ЗМІ впевнені, що його представлять на міжнародному автосалоні у Гуанчжоу 18 листопада. У майбутньому такий кросовер може вийти на український ринок, де автомобілі марки Chery користуються попитом.
За матеріалами:
mmr.ua
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