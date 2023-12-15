Великий інвестбанк запускає торгівлю BTC — Finance.ua

Великий інвестбанк запускає торгівлю BTC
Stratos Group International, дочірня компанія американського інвестиційного банку Jefferies, запускає торгівлю біткоїнами з показниками ліквідності інституціонального рівня.
Про це повідомляє Trustnodes.
Tradu, новий застосунок від Stratos, запрацює цього місяця для мешканців Великої Британії та на початку першого кварталу 2024 року — для міжнародних ринків.
Stratos співпрацює з криптовалютною компанією Crossover Markets, яка спеціалізується на задоволенні унікальних потреб установ у ліквідності, а тепер цей рівень обслуговування переходить у роздрібну торгівлю.
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«Збір правильної технологічної платформи для наших клієнтів був ключовим завданням, і CROSSx — єдиний на сьогоднішній день майданчик, який забезпечує швидкість і пропускну здатність, потрібні для зниження торгових витрат», — заявив генеральний директор Tradu Брендан Каллан.
Jefferies Group LLC — американський транснаціональний незалежний інвестиційний банк зі штаб-квартирою у Нью-Йорку. Компанія надає клієнтам послуги на ринках капіталу та фінансові консультації, інституціональне посередництво, дослідження та управління активами. Сюди входять злиття та поглинання, реструктуризація та інші фінансові консультаційні послуги.
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Jefferies лояльний до біткоїна. У своїй записці для інвесторів у жовтні цього року компанія заявила, що у BTC слід вкладати не менше 10% доходів.
«Біткоїн став інвестиційно привабливим для установ, де діють угоди про зберігання цифрових активів, і є альтернативним золоту сховищем вартості», — заявили в Jefferies.
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