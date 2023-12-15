Великий інвестбанк запускає торгівлю BTC — Finance.ua

Великий інвестбанк запускає торгівлю BTC 15.12.2023, 00:09 — Криптовалюта

Великий інвестбанк запускає торгівлю BTC

Stratos Group International, дочірня компанія американського інвестиційного банку Jefferies, запускає торгівлю біткоїнами з показниками ліквідності інституціонального рівня.

Про це повідомляє Trustnodes.

Tradu, новий застосунок від Stratos, запрацює цього місяця для мешканців Великої Британії та на початку першого кварталу 2024 року — для міжнародних ринків.

Stratos співпрацює з криптовалютною компанією Crossover Markets, яка спеціалізується на задоволенні унікальних потреб установ у ліквідності, а тепер цей рівень обслуговування переходить у роздрібну торгівлю.

«Збір правильної технологічної платформи для наших клієнтів був ключовим завданням, і CROSSx — єдиний на сьогоднішній день майданчик, який забезпечує швидкість і пропускну здатність, потрібні для зниження торгових витрат», — заявив генеральний директор Tradu Брендан Каллан.

Jefferies Group LLC — американський транснаціональний незалежний інвестиційний банк зі штаб-квартирою у Нью-Йорку. Компанія надає клієнтам послуги на ринках капіталу та фінансові консультації, інституціональне посередництво, дослідження та управління активами. Сюди входять злиття та поглинання, реструктуризація та інші фінансові консультаційні послуги.

Jefferies лояльний до біткоїна. У своїй записці для інвесторів у жовтні цього року компанія заявила, що у BTC слід вкладати не менше 10% доходів.

«Біткоїн став інвестиційно привабливим для установ, де діють угоди про зберігання цифрових активів, і є альтернативним золоту сховищем вартості», — заявили в Jefferies.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.