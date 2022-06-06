Великобританія виділяє додаткову допомогу для розслідування воєнних злочинів рф в Україні — Finance.ua

Великобританія виділяє додаткову допомогу для розслідування воєнних злочинів рф в Україні

Вчора 16:45 — Казна та Політика

Уряд Великої Британії заявив про виділення другого пакету допомоги Міжнародному кримінальному суду (МКС) щодо розслідування воєнних злочинів рф в Україні.

Про це йдеться у заяві британського уряду.

«Велика Британія швидко відповіла на запит Міжнародного кримінального суду про направлення додаткових поліцейських та юристів, щоб допомогти їхньому розслідуванню російських воєнних злочинів в Україні. Війська рф повинні знати, що вони відповідатимуть за свої дії, а світова спільнота працюватиме разом, щоб забезпечити справедливість», — заявив віцепрем’єр і міністр юстиції Домінік Рааб.

Зазначається, що у другий пакет допомоги МКС увійшли:

базування у Гаазі офіцера поліції для швидкого обміну інформацією між Великою Британією та МКС;

направлення семи юристів із досвідом роботи у міжнародному кримінальному праві;

двоє поліцейських, які мають досвід збору розвідувальних даних через загальнодоступні джерела;

постійний аналіз та моніторинг військових подій в Україні, включно із збереженням будь-яких доказів, що стосуються воєнних злочинів;

проведення спеціального тренінгу з розслідування воєнних злочинів для української поліції від імені МКС у співпраці з норвезькою поліцією.

На початку цього місяця генеральний прокурор Великої Британії відвідав Україну та очолив делегацію експертів з питань воєнних злочинів у регіоні для підтримки роботи генерального прокурора України Ірини Венедіктової.

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