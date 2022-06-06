Великобританія виділяє додаткову допомогу для розслідування воєнних злочинів рф в Україні — Finance.ua

«Велика Британія швидко відповіла на запит Міжнародного кримінального суду про направлення додаткових поліцейських та юристів, щоб допомогти їхньому розслідуванню російських воєнних злочинів в Україні. Війська рф повинні знати, що вони відповідатимуть за свої дії, а світова спільнота працюватиме разом, щоб забезпечити справедливість», — заявив віцепрем’єр і міністр юстиції Домінік Рааб.
Зазначається, що у другий пакет допомоги МКС увійшли:
базування у Гаазі офіцера поліції для швидкого обміну інформацією між Великою Британією та МКС;
направлення семи юристів із досвідом роботи у міжнародному кримінальному праві;
двоє поліцейських, які мають досвід збору розвідувальних даних через загальнодоступні джерела;
постійний аналіз та моніторинг військових подій в Україні, включно із збереженням будь-яких доказів, що стосуються воєнних злочинів;
проведення спеціального тренінгу з розслідування воєнних злочинів для української поліції від імені МКС у співпраці з норвезькою поліцією.
На початку цього місяця генеральний прокурор Великої Британії відвідав Україну та очолив делегацію експертів з питань воєнних злочинів у регіоні для підтримки роботи генерального прокурора України Ірини Венедіктової.