Великобританія виділяє додаткову допомогу для розслідування воєнних злочинів рф в Україні — Finance.ua
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Великобританія виділяє додаткову допомогу для розслідування воєнних злочинів рф в Україні

Вчора 16:45Казна та Політика
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Уряд Великої Британії заявив про виділення другого пакету допомоги Міжнародному кримінальному суду (МКС) щодо розслідування воєнних злочинів рф в Україні.
Про це йдеться у заяві британського уряду.
«Велика Британія швидко відповіла на запит Міжнародного кримінального суду про направлення додаткових поліцейських та юристів, щоб допомогти їхньому розслідуванню російських воєнних злочинів в Україні. Війська рф повинні знати, що вони відповідатимуть за свої дії, а світова спільнота працюватиме разом, щоб забезпечити справедливість», — заявив віцепрем’єр і міністр юстиції Домінік Рааб.
Зазначається, що у другий пакет допомоги МКС увійшли:
  • базування у Гаазі офіцера поліції для швидкого обміну інформацією між Великою Британією та МКС;
  • направлення семи юристів із досвідом роботи у міжнародному кримінальному праві;
  • двоє поліцейських, які мають досвід збору розвідувальних даних через загальнодоступні джерела;
  • постійний аналіз та моніторинг військових подій в Україні, включно із збереженням будь-яких доказів, що стосуються воєнних злочинів;
  • проведення спеціального тренінгу з розслідування воєнних злочинів для української поліції від імені МКС у співпраці з норвезькою поліцією.
На початку цього місяця генеральний прокурор Великої Британії відвідав Україну та очолив делегацію експертів з питань воєнних злочинів у регіоні для підтримки роботи генерального прокурора України Ірини Венедіктової.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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