Великі світові банки не наважуються конфіскувати російські активи, щоб не викликати помсти з боку москви — Bloomberg Сьогодні 19:14 — Фондовий ринок

Великі світові банки не наважуються конфіскувати російські активи, щоб не викликати помсти з боку москви — Bloomberg

Кілька великих міжнародних банків побоюються, що при конфіскації заморожених російських активів москва може помститися їх російським підрозділам.

Про це пише Bloomberg з посиланням на людей, знайомих із ситуацією.

За словами менеджера одного з таких банків, переслідування можуть зазнати як самі фінансові інститути, так і їхні місцеві співробітники. Менеджер іншого каже, що його банк у принципі заперечує конфіскацію резервів Євросоюзом, хоча й не виступає безпосередньо проти такого кроку.

У росії продовжують працювати, зокрема, австрійський Raiffeisenbank, італійський UniCredit, американський Citi так і не зміг позбутися всіх своїх активів, хоча мав намір покинути росію ще до початку війни.

Між тим європейські юристи дійшли висновку, що конфіскувати російські резерви не можна, є навіть ризики у разі їхнього інвестування з метою передачі отриманого доходу Україні.

Члени робочої групи з використання російських резервів дійшли висновку, що «немає достатніх юридичних підстав, які допускають конфіскацію заморожених чи заблокованих активів лише на тій підставі, що використання цих активів обмежено Євросоюзом», йдеться в доповіді, з якою ознайомився Bloomberg.

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«Я чудово розумію, чому обговорення цього питання викликає такі емоції, — сказав Bloomberg міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг. — Але ж ми правові держави. Ми визначаємо заснований на правилах міжнародний порядок. Тому все, що ми робимо в даному випадку, має бути абсолютно однозначним. Це може бути оскаржено і, ймовірно, буде оскаржено у європейських та американських судах. Якщо суддя скасує будь-який з таких заходів, це буде дипломатична та економічна катастрофа».

Крім того, Європейський центробанк попередив, що використання доходів від інвестицій на користь третіх осіб може змусити інші держави, які мають резерви в ЄС, відвернутися від євро.

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Тому зараз найкращим виглядає ще один варіант — податок на надприбутки від управління російськими активами. Компаніям, у розпорядженні яких вони знаходяться і які фактично отримують прибуток від них, може бути пред’явлена вимога про передачу значної суми Євросоюзу.

У ЄС заблоковано понад 200 млрд євро. Наприклад, розрахункова система Euroclear, де знаходиться значна частина цих коштів, отримала за ними до І кварталу цього року майже 750 млн євро доходу.

Виступаючи у середу в Лондоні на конференції з відновлення України, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла підготувати пропозиції щодо цього до середини липня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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