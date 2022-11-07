Великі платники податків із початку року сплатили понад 188 млрд грн — Finance.ua
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Великі платники податків із початку року сплатили понад 188 млрд грн

Казна та Політика
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Великі платники податків із початку року сплатили понад 188 млрд грн
Великі платники податків із початку року сплатили понад 188 млрд грн
Протягом січня-жовтня 2022 року великі платники податків перерахували до загального фонду держбюджету 188,8 млрд грн, що на 10,2 млрд грн, або на 5,7%, більше, ніж за 10 місяців 2021 року.
Про це йдеться в повідомленні Центрального міжрегіонального управління Державної податкової службт по роботі з великими платниками податків.
Доля платежів від великого бізнесу, що обслуговується Міжрегіональним управлінням, за результатами січня-жовтня склала майже 29,6% від платежів до державного бюджету по Україні.
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У розрізі основних податків до держбюджету надійшло:
  • податку на додану вартість — 79,5 млрд грн,
  • податку на прибуток — 36,5 млрд грн,
  • акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів — 9,3 млрд грн,
  • частини чистого прибутку — 6,2 млрд грн.
Також відмічається зростання надходжень до бюджету в порівнянні з січнем-жовтнем 2021 року з частини чистого прибутку на 3,3 млрд грн або в 2,1 раза більше, з акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів на 0,8 млрд грн або на 8,8% більше та з податку на прибуток на 0,4 млрд грн або на 1,1% більше.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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