Великі платники податків із початку року сплатили понад 188 млрд грн — Finance.ua

Великі платники податків із початку року сплатили понад 188 млрд грн Вчора 09:39 — Казна та Політика

Великі платники податків із початку року сплатили понад 188 млрд грн

Протягом січня-жовтня 2022 року великі платники податків перерахували до загального фонду держбюджету 188,8 млрд грн, що на 10,2 млрд грн, або на 5,7%, більше, ніж за 10 місяців 2021 року.

Про це йдеться в повідомленні Центрального міжрегіонального управління Державної податкової службт по роботі з великими платниками податків.

Доля платежів від великого бізнесу, що обслуговується Міжрегіональним управлінням, за результатами січня-жовтня склала майже 29,6% від платежів до державного бюджету по Україні.

Читайте також МВФ рекомендує Україні не знижувати податки

У розрізі основних податків до держбюджету надійшло:

податку на додану вартість — 79,5 млрд грн,

податку на прибуток — 36,5 млрд грн,

акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів — 9,3 млрд грн,

частини чистого прибутку — 6,2 млрд грн.

Також відмічається зростання надходжень до бюджету в порівнянні з січнем-жовтнем 2021 року з частини чистого прибутку на 3,3 млрд грн або в 2,1 раза більше, з акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів на 0,8 млрд грн або на 8,8% більше та з податку на прибуток на 0,4 млрд грн або на 1,1% більше.

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.