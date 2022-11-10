Великі парковки у Франції зобов’язали встановити накриття із сонячних батарей — Finance.ua
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Великі парковки у Франції зобов’язали встановити накриття із сонячних батарей

Енергетика
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Великі парковки у Франції зобов’язали встановити накриття із сонячних батарей
Великі парковки у Франції зобов’язали встановити накриття із сонячних батарей
Над усіма великими паркувальними майданчиками у Франції упродовж найближчих п’яти років з’явиться накриття із сонячних батарей.
Про це пише The Guardian.
«Відповідно до нового законодавства, затвердженого у рамках програми президента Еммануеля Макрона з переходу на відновлювальні джерела енергії, усі великі парковки у Франції будуть накриті сонячними панелями», — йдеться у матеріалі.
Зазначається, що затверджений французьким сенатом закон вимагає від власників усіх паркувальних майданчиків на щонайменше 80 місць накрити їх сонячними батареями. При цьому власниками майданчиків на 80-400 місць дається на це п’ять років, а на понад 400 місць — всього три.
«Щонайменше половина площі більших майданчиків має бути накрита сонячними батареями», — стверджує видання.
На переконання французьких законодавців, цей крок здатний виробити до 11 гігават енергії.
Видання додає, що наразі у Франції розглядається також законодавча ініціатива щодо встановлення сонячних батарей вздовж автодоріг та на сільськогосподарських угіддях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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