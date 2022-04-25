Великі мережі АЗС підвищили ціни: скільки тепер коштує бензин та дизельне паливо — Finance.ua
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Великі мережі АЗС підвищили ціни: скільки тепер коштує бензин та дизельне паливо

Вчора 16:15Енергетика
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Великі роздрібні мережі АЗС у період з 22 по 25 квітня відкоригували ціни на бензин та дизельне паливо.
Про це повідомляє Консалтингова група «А-95» із посиланням на дані щоденного цінового моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів.

Вартість палива

Зокрема, на WOG та ОККО бензини марок А-92 та А-95 подорожчали на 23-33 коп./л, до 34,10 грн/л. Дизельне паливо у цих мережах подорожчало на 1,01 грн/л, до 38,66 грн/л.
Також відкоригували ціни такі мережі, як AMIC, Shell, БРСМ-Нафта, UPG, Автотранс та інші.
Зросли ціни і на паливо з покращеними показниками якості або, як його ще називають, фірмове паливо. Так, у мережах, що його реалізують, бензин марки «А-95» можна купити за 33,50-35,80 грн/л, ДП — за 37,43-40,59 грн/л.
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Варто зазначити, що 22 квітня Міністерство економіки України оприлюднило нові граничні ціни на пальне. Зокрема бензин «звичайних» марок на АЗС не повинен перевищувати 34,10 грн/л, ДП — 38,66 грн/л.
Нагадаємо, експерти зазначають, що наразі відчувається дефіцит пального в Україні. Не всі заправні станції сьогодні можуть забезпечуватись у повному обсязі.
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За матеріалами: УНІАН
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