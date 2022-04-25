Великі мережі АЗС підвищили ціни: скільки тепер коштує бензин та дизельне паливо — Finance.ua

Великі роздрібні мережі АЗС у період з 22 по 25 квітня відкоригували ціни на бензин та дизельне паливо.
Про це повідомляє Консалтингова група «А-95» із посиланням на дані щоденного цінового моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів.
Вартість палива
Зокрема, на WOG та ОККО бензини марок А-92 та А-95 подорожчали на 23-33 коп./л, до 34,10 грн/л. Дизельне паливо у цих мережах подорожчало на 1,01 грн/л, до 38,66 грн/л.
Також відкоригували ціни такі мережі, як AMIC, Shell, БРСМ-Нафта, UPG, Автотранс та інші.
Зросли ціни і на паливо з покращеними показниками якості або, як його ще називають, фірмове паливо. Так, у мережах, що його реалізують, бензин марки «А-95» можна купити за 33,50-35,80 грн/л, ДП — за 37,43-40,59 грн/л.