Великі іноземні банки Сiti, Raiffeisen відновили наймання співробітників у рф — Reuters 21.07.2022, 16:33

Такі великі іноземні банки, як Citi, Raiffeisen та інші, відновили наймання персоналу в росії. Вони кажуть, що не можуть вийти з російського ринку.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на співрозмовників на ринку та дані рекрутингової компанії.

Минулого тижня заступник міністра фінансів Росії Олексій Моїсеєв заявив, що росія блокуватиме продаж російських філій іноземних банків, поки російські банки за кордоном не зможуть нормально працювати. Отже, іноземні банки в росії намагаються заповнити вакансії, що виникли після звільнень на початку року.

Тому російські підрозділи іноземних банків, таких як Citi та Raiffeisen Bank, у липні почали шукати персонал після того, як російська влада фактично заблокувала їм вихід із країни. Центральний банк росії при цьому спирається на внутрішні заклики взяти на себе управління місцевим бізнесом іноземних банків, адже це може спонукати вкладників виводити гроші.

Одне банківське джерело Reuters повідомило, що іноземні банки почали наймати людей після того, як зрозуміли, що їм не вдасться легко вийти з росії. Зазначається, що це пов’язано зі звільненнями росіян після 24 лютого та виїздом багатьох із них за кордон, а не з розширенням бізнесу.

Як повідомила рекрутингова компанія Headhunter, з квітня по червень іноземні банки в росії мали трохи відкритих вакансій, але в липні ситуація змінилася.

Так, у липні Raiffeisen Bank у Росії опублікував 276 вакансій у країні, тоді як Citi — 84 вакансії.

Економічна Правда За матеріалами:

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