Великі банки можуть оштрафувати на понад $1 млрд за використання WhatsApp — Finance.ua

Великі банки можуть оштрафувати на понад $1 млрд за використання WhatsApp Вчора 00:52 — Фондовий ринок

Великі банки можуть оштрафувати на понад $1 млрд за використання WhatsApp

Банківським гігантам, зокрема JPMorgan Chase & Co та Bank of America, загрожує штраф у розмірі понад $1 млрд за використання співробітниками несанкціонованих інструментів обміну повідомленнями, включаючи електронну пошту і додатки, такі як WhatsApp.

Про це пише Reuters

Morgan Stanley попередньо погодився виплатити Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) $125 млн та Комісії з торгівлі товарними фʼючерсами (CFTC) $75 млн, щоб завершити розслідування своєї практики ведення обліку, повідомила компанія у липні. Вона вже виділила $200 млн прибутку у другому кварталі на підготовку до штрафу.

У другому кварталі Bank of America виділив близько $200 млн на судові провадження, повʼязані з несанкціонованим обміном електронними повідомленнями його співробітниками. Наприкінці липня банк заявив, що веде переговори про врегулювання з SEC та CFTC.

Комісія з цінних паперів та бірж вивчає діяльність Citigroup Inc. у звʼязку зі спілкуванням співробітників по «незатверджених каналах».

Goldman Sachs веде попередні переговори з SEC та CFTC щодо розслідування, йдеться у звіті за другий квартал.

Британський банк Barclays заявив, що досяг принципової домовленості про виплату регулюючим органам США $200 млн, йдеться у звіті компанії про доходи за півріччя.

Credit Suisse Group AG заявив у липні, що він зареєстрував судовий резерв у розмірі $200 млн, що в основному стосується правил ведення обліку.

Наприкінці липня Deutsche Bank оголосив, що виділив €165 млн як додаткові резерви для можливого застосування нормативних вимог, частково у звʼязку з розслідуваннями SEC та CFTC.

UBS Group заявила, що регулюючі органи США проводять розслідування щодо банку та інших фінансових установ, повʼязаних із діловими комунікаціями.

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) минулого року почала досліджувати практику використання банками персональних пристроїв, Комісія з торгівлі товарними фʼючерсами (CFTC) також долучилася до цього питання.

Брокерсько-дилерська дочірня компанія JP Morgan Chase & Co була оштрафована SEC і CFTC на $200 млн минулого року через спілкування співробітників на особистих мобільних пристроях, у додатках для обміну повідомленнями та електронною поштою. JP Morgan визнав свою поведінку порушенням законодавства щодо цінних паперів.

Штраф був однією з перших серйозних примусових дій, здійснених головою SEC Гері Генслером.

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