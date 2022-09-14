Велике будівництво: чи знайшли гроші на дороги у бюджеті-2023 — Finance.ua
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Велике будівництво: чи знайшли гроші на дороги у бюджеті-2023

Казна та Політика
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Велике будівництво: чи знайшли гроші на дороги у бюджеті-2023
Велике будівництво: чи знайшли гроші на дороги у бюджеті-2023
У наступному році відновиться будівництво доріг, котре є частиною масштабного проєкту «Велике будівництво».
Про це повідомив у Телеграмі нардеп Ярослав Железняк.
Коли розпочалась війна в Україні, Рада внесла зміни до бюджету-2022. Зміни торкнулись й виділення грошів на будівництво доріг. Відтак всі кошти з дорожнього фонду йдуть або на виплати по боргам або на армію, згідно з 38 статтею чинного бюджету цього року.
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Железняк звернув увагу, що у проєкті бюджету на 2023 рік, цієї статті вже немає. Відтак гроші з дорожнього фонду знову будуть йти на будівництво доріг.
«Тому повертається все, як було раніше — гроші можна використовувати на будівництво доріг», — прокоментував він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Телеканал 24
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