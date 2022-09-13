"Велика сімка" може обмежити ціну на російську нафту на рівні $40-60 за барель — Finance.ua

"Велика сімка" може обмежити ціну на російську нафту на рівні $40-60 за барель
У компанії ClearView Energy Partners, що базується у Вашингтоні, заявили, що офіційні особи країн G7 обговорювали діапазон $40-60 за барель російської нафти.
Про це повідомляє Reuters.
Як пише видання, верхня межа цього діапазону відповідає історичним цінам на російську нафту, тоді як нижня ближче до граничних витрат виробництва в рф.
Президент Rapidan Energy Group Боб Макнеллі зазначив, що ті країни G7, які мали тривалі економічні та військові відносини з росією, можуть бути прихильниками вищого ліміту, до того ж надто низька верхня планка ціни на російську нафту може позбавити частини ринку Саудівську Аравію та інших експортерів нафти.
«Рівень ліміту визначатиметься як кількісними, так і якісними причинами», — зазначив Боб Макнеллі.
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