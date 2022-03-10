Велика гірничовидобувна компанія Rio Tinto розриває зв'язки з російським бізнесом — Finance.ua

Велика гірничовидобувна компанія Rio Tinto розриває зв'язки з російським бізнесом

Rio Tinto стала першою великою гірничовидобувною компанією, яка оголосила про розрив усіх зв’язків із російським бізнесом.

Про це повідомляє reuters.

Компанія раніше заявляла, що вона не має операційних активів або співробітників, яких можна було б вивезти з Росії чи України, але цей крок пов’язаний з тим, що після початку вторгнення 24 лютого західні фірми зазнають дедалі більшого тиску з метою залишити Росію.

Гірничовидобувна компанія має 80% акцій Queensland Alumina у спільному підприємстві з російським «Русал Інтернешнл» Олега Дерипаски, другим за величиною виробником алюмінію у світі.

Компанія не прокоментувала, як її рішення про припинення відносин із російськими підприємствами вплине на відносини з цією компанією.

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