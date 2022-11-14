Велика Британія виділить $5,8 млн на відновлення української енергосистеми — Finance.ua

Велика Британія виділить $5,8 млн на відновлення української енергосистеми Сьогодні 15:33 — Казна та Політика

Велика Британія виділить $5,8 млн на відновлення української енергосистеми

Велика Британія виділяє перший транш у розмірі $5,8 млн на відновлення енергетичної інфраструктури в рамках фінансування Фонду підтримки України.

Про це повідомив очільник МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі.

Угоду щодо цього мають підписати глава МЗС Британії Клеверлі з міністром енергетики України Германом Галущенком та заступником директора секретаріату Енергетичного співтовариства Дірком Бушле. Всього Лондон виділив 10 млн фунтів стерлінгів до Фонду енергетичної підтримки України Енергетичного співтовариства.

Ця підтримка допоможе з ремонтом критично важливої енергетичної інфраструктури після російських атак, що тривають, а також відновить електропостачання домогосподарств і ключових об’єктів. Велика Британія наразі є найбільшим донором Фонду.

«Атаки росії на життєво важливу інфраструктуру показують, що путін вдається до відчайдушних заходів. Але навіть попри ракетні обстріли та відключення світла, рішучість українського народу залишається незламною. Уряд України заявив, що йому потрібне спеціалізоване енергетичне обладнання для ремонту критичної національної інфраструктури, і Велика Британія постачає його на їхній запит», — заявив Клеверлі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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