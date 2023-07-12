Велика Британія надасть Україні новий пакет допомоги на $65 млн — Finance.ua
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Велика Британія надасть Україні новий пакет допомоги на $65 млн

Казна та Політика
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Велика Британія надасть Україні новий пакет допомоги на $65 млн
Велика Британія надасть Україні новий пакет допомоги на $65 млн
Велика Британія надасть Україні допомогу у розмірі $65 млн для ремонту техніки та створення військового реабілітаційного центру.
Про це пише Reuters з посиланням на заяву британського уряду.
Повідомляється, що в рамках нового пакету допомоги Велика Британія та члени G7 також нададуть Україні тисячі додаткових боєприпасів для Challenger 2 та понад 70 бойових машин і машин матеріально-технічного забезпечення.
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«Ці програми фінансуватимуться через Комплексний пакет допомоги НАТО Україні та підтримуватимуться спеціалістами з реабілітації з усього Альянсу», — йдеться у заяві британського уряду.
Очікується, що спільну декларацію підпишуть усі члени G7. Зазначається, що у декларації буде визначено, як союзники підтримуватимуть Україну протягом наступних років для припинення війни.
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«Підтримка прогресу України на шляху до членства в НАТО в поєднанні з формальними, багатосторонніми та двосторонніми угодами та переважною підтримкою членів НАТО надішле сильний сигнал президенту путіну та поверне мир у Європу», — заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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