Велика Британія надасть Україні новий пакет допомоги на $65 млн — Finance.ua

Велика Британія надасть Україні новий пакет допомоги на $65 млн Сьогодні 10:14 — Казна та Політика

Велика Британія надасть Україні новий пакет допомоги на $65 млн

Велика Британія надасть Україні допомогу у розмірі $65 млн для ремонту техніки та створення військового реабілітаційного центру.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву британського уряду.

Повідомляється, що в рамках нового пакету допомоги Велика Британія та члени G7 також нададуть Україні тисячі додаткових боєприпасів для Challenger 2 та понад 70 бойових машин і машин матеріально-технічного забезпечення.

«Ці програми фінансуватимуться через Комплексний пакет допомоги НАТО Україні та підтримуватимуться спеціалістами з реабілітації з усього Альянсу», — йдеться у заяві британського уряду.

Очікується, що спільну декларацію підпишуть усі члени G7. Зазначається, що у декларації буде визначено, як союзники підтримуватимуть Україну протягом наступних років для припинення війни.

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«Підтримка прогресу України на шляху до членства в НАТО в поєднанні з формальними, багатосторонніми та двосторонніми угодами та переважною підтримкою членів НАТО надішле сильний сигнал президенту путіну та поверне мир у Європу», — заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

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