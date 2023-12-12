Велика Британія допоможе Україні у відновленні лісів та нацпарків — Finance.ua
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Велика Британія допоможе Україні у відновленні лісів та нацпарків

Світ
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Під час конференції СОР28 очільник Міндовкілля України Руслан Стрілець і держсекретар з питань навколишнього середовища, харчування та сільських справ Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Стів Барклі підписали меморандум про співпрацю у відновленні лісів та нацпарків.
На відновлення спалених лісів України знадобиться щонайменше 80 років. Руслан Стрілець розповів колегам, що вже зараз робить наша країна у цьому напрямку.
Своєю чергою, британські партнери підтримують такі кроки та готові ділитися власним експертним досвідом. Відзначено і важливість продовження роботи з фіксації фактів завдання шкоди довкіллю внаслідок війни.
Руслан Стрілець запросив колег вже в наступному році відвідати Україну, щоб на власні очі побачити, як вплинула агресія рф на живу природу, а також деталізувати напрямки подальшої роботи між командами.
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