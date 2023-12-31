Вектор на зростання: які прогнози дають керівники світових банків — Finance.ua

Вектор на зростання: які прогнози дають керівники світових банків Сьогодні 19:34 — Фондовий ринок

Вектор на зростання: які прогнози дають керівники світових банків

Провідні топменеджери світових банківських організацій визнали, що на світову економіку продовжують чинити значний вплив несприятливі фактори, які відповідно позначаються на фінансовому добробуті їхніх клієнтів. При цьому вони висловили впевненість у подальшому зростанні своєї галузі та бізнесу впродовж наступних трьох років. Зростання відсоткових ставок та інфляція, а також інші економічні чинники вплинули на вартість життя як клієнтів так і персоналу.

Про це свідчать результати щорічного опитування KPMG GlobalBanking CEO Outlook у 2023 році, в якому взяли участь 1325 керівників банків з 11 країн світу.

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Попри те, що керівники зберігають пильність щодо деструктивних чинників та ризиків, що можуть з’явитися на горизонті, вони продемонстрували впевненість у своїй здатності вистояти у сьогоднішніх умовах та рухатися вперед, продовжуючи інвестувати у кадровий потенціал, технології, ESG та неорганічне зростання, які забезпечать високу окупність вкладених інвестицій.

Для подолання невизначеності та досягнення цілей зростання банки прагнуть інвестувати в підвищення кваліфікації співробітників, їхнє благополуччя та створення культури, в якій заохочується гнучкий графік роботи, що сприятиме кращому балансу між роботою та особистим життям.

Важливими операційними пріоритетами для керівників в банківській галузі є ціннісна пропозиція для співробітників та майбутніх працівників як засіб утримання та залучення талантів. Керівники також усвідомлюють, що сучасне робоче середовище вимагає від них певний стиль керівництва. 74% респондентів погодились з тим, що «стиль керівництва за принципом співпраці зі спільним управлінням і оперативними обов’язками забезпечують більший успіх».

73% топменеджерів світових банківських організацій згодні, що штучний інтелект є важливим об'єктом для інвестицій попри економічну невизначеність. Серед переваг штучного інтелекту керівники вказали підвищення прибутковості, посилення кіберзахисту та захист від шахрайства, випуск нових продуктів та нові ринкові можливості.

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«Український ринок не є винятком. Великі банки в Україні активно використовують технології штучного інтелекту та машинного навчання для покращення клієнтського досвіду, підвищення прибутковості продуктів та боротьби з шахрайством», — додає Олексій Янковський, партнер, керівник практики консультування у сфері технологій KPMGв Україні.

Проте керівники банків також добре усвідомлюють ризики та перешкоди, які пов’язані з використанням технологій штучного інтелекту. Наприклад, 55% відзначили, що вартість технологій ШІ заважає впровадженню, а більшість згодні з тим, що відсутність нормативного регулювання ринку технологій ШІ заважає розвитку цього напряму.

Коли йдеться про готовність організацій до кібератак, то 54% керівників банків стверджують, що добре підготовлені до таких ризиків. Ті, хто стверджує, що їхні організації не готові до кібератак (21%), визначили причини неготовності.

Серед них, 40% респондентів вказали, що складність кібератак посилюється, 27% визнали дефіцит кваліфікованого персоналу, а 17% сказали, що причина у відсутності інвестицій в кіберзахист.

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