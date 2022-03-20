Ведення бізнесу на період воєнного стану потребує подання декларації до Мінекономіки – постанова Кабміну — Finance.ua

Ведення бізнесу на період воєнного стану потребує подання декларації до Мінекономіки – постанова Кабміну

Вчора 16:07 — Особисті фінанси

Кабінет Міністрів зобов’язав у період воєнного стану суб’єкти господарювання для ведення бізнесу подавати декларації до Міністерства економіки, вказавши в них відомості щодо юридичної особи або фізособи-підприємця, їх місцезнаходження та інші дані.

Відповідну ухвалу від 18 березня 2022 року № 314 розміщено на «Урядовому порталі».

Що це означає? Згідно з документом, представники бізнесу у сфері охоронної діяльності мають подати відповідну декларацію до Міністерства внутрішніх справ.

Декларація може бути подана у паперовій чи електронній формі — через портал «Дія» або центр адміністративних послуг.

При цьому представники бізнесу, які розпочали роботу на основі такої декларації, але їхня діяльність потребує дозвільних документів, невідкладно, але не пізніше одного місяця після припинення або скасування воєнного стану повинні звернутися до відповідних органів ліцензування та отримати необхідні дозволи без зупинення своєї діяльності, зазначено в ухвалі уряду.

Також Кабмін встановив, що на період воєнного стану зупиняються терміни звернення за отриманням публічних послуг відповідно до законодавства. З дня припинення або скасування воєнного стану ці терміни продовжуються з урахуванням часу, який минув до їх зупинення, свідчить рішення.

Терміни дії ліцензій та дозвільних документів продовжуються на період воєнного стану, встановив уряд.

Постанова діє з дня її публікації і до припинення або скасування воєнного стану.

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