Вечеря в підводному тунелі з акулами: де це можна зробити (фото) — Finance.ua

Вечеря в підводному тунелі з акулами: де це можна зробити (фото) Сьогодні 18:33 — Особисті фінанси

У польсьмому Лодзі в місцевому зоопарку можна провести дуже цікаву і незабутню вечерю. Там організовують вечері у незвичній локації — у підводному тунелі з акулами, скатами та іншими видами риб.

Про це пише orientarium.lodz.p

Усі бажаючі провести вечір у 26-метровому океанському тунелі зможуть посидіти за столиком у підводному тунелі. До послуг гостей двадцять столиків на двох — все це для того, щоб забезпечити гостям найкращу інтимну атмосферу.

Наступна вечеря відбудеться 11 березня. На вибір гостей три види меню: м’ясне, рибне та вегетаріанське.

Кожен, кого зачарував океанський тунель, має шанс не тільки знову відвідати це місце, але й вишукано повечеряти.

«Буде неймовірно сидіти за столом, поки над головою пливуть акули чи скати», — каже Аркадіуш Якша, президент зоопарку Orientarium Łódź.

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