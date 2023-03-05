Вечеря в підводному тунелі з акулами: де це можна зробити (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Вечеря в підводному тунелі з акулами: де це можна зробити (фото)

Особисті фінанси
25
Вечеря в підводному тунелі з акулами: де це можна зробити (фото)
У польсьмому Лодзі в місцевому зоопарку можна провести дуже цікаву і незабутню вечерю. Там організовують вечері у незвичній локації — у підводному тунелі з акулами, скатами та іншими видами риб.
Про це пише orientarium.lodz.p
Вечеря в підводному тунелі з акулами: де це можна зробити (фото)
Усі бажаючі провести вечір у 26-метровому океанському тунелі зможуть посидіти за столиком у підводному тунелі. До послуг гостей двадцять столиків на двох — все це для того, щоб забезпечити гостям найкращу інтимну атмосферу.
Вечеря в підводному тунелі з акулами: де це можна зробити (фото)
Наступна вечеря відбудеться 11 березня. На вибір гостей три види меню: м’ясне, рибне та вегетаріанське.
Кожен, кого зачарував океанський тунель, має шанс не тільки знову відвідати це місце, але й вишукано повечеряти.
«Буде неймовірно сидіти за столом, поки над головою пливуть акули чи скати», — каже Аркадіуш Якша, президент зоопарку Orientarium Łódź.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.