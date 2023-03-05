Вечеря в підводному тунелі з акулами: де це можна зробити (фото) — Finance.ua

Вечеря в підводному тунелі з акулами: де це можна зробити (фото)
У польсьмому Лодзі в місцевому зоопарку можна провести дуже цікаву і незабутню вечерю. Там організовують вечері у незвичній локації — у підводному тунелі з акулами, скатами та іншими видами риб.
Про це пише orientarium.lodz.p
Усі бажаючі провести вечір у 26-метровому океанському тунелі зможуть посидіти за столиком у підводному тунелі. До послуг гостей двадцять столиків на двох — все це для того, щоб забезпечити гостям найкращу інтимну атмосферу.
Наступна вечеря відбудеться 11 березня. На вибір гостей три види меню: м’ясне, рибне та вегетаріанське.
Кожен, кого зачарував океанський тунель, має шанс не тільки знову відвідати це місце, але й вишукано повечеряти.
«Буде неймовірно сидіти за столом, поки над головою пливуть акули чи скати», — каже Аркадіуш Якша, президент зоопарку Orientarium Łódź.
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