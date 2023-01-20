Вдвічі більше за попередній рік: Мінцифри повідомило, у скільки обійшлась робота «Дії» у 2022 — Finance.ua

Вдвічі більше за попередній рік: Мінцифри повідомило, у скільки обійшлась робота «Дії» у 2022 Сьогодні 11:43 — Казна та Політика

Вдвічі більше за попередній рік: Мінцифри повідомило, у скільки обійшлась робота «Дії» у 2022

Підтримка роботи та адміністрування опитувань у мобільному додатку та на порталі «Дія» протягом 2022 року коштувала державному бюджету України майже 244,4 мільйона гривень.

Про це стало відомо з відповіді Міністерства цифрової трансформації України на запит Фокусу.

«Протягом 2022 року на підтримку роботи Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та мобільного додатку Порталу „Дія“ з державного бюджету України було витрачено 244 382,8 тис. грн», — повідомило відомство.

Вартість адміністрування функціонала опитувань у мобільному додатку «Дія» включена до загальних витрат на адміністрування та підтримку роботи порталу та мобільного додатка технічним адміністратором, додали чиновники.

«Також зазначаємо, що кількість проведених опитувань не впливає на збільшення вартості адміністрування», — наголосили в Мінцифри.

Для порівняння, у 2021 на підтримку роботи порталу та мобільного додатку «Дія», за даними міністерства, з держбюджету України витратили близько 108,2 мільйона гривень. Виходить, що витрати в умовах воєнного часу зросли більш ніж у 2 рази.

Довідка Finance.ua:

Сполучені Штати мають намір повторити успіх української програми електронного врядування «Дія» в інших зацікавлених країнах;

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