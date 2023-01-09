Вчені винайшли технологію перероблення паперових відходів в акумулятори — Finance.ua

Вчені винайшли технологію перероблення паперових відходів в акумулятори Сьогодні 05:53 — Технології&Авто

Науковці з Наньянського технологічного університету в Сінгапурі розробили технологію перероблення паперових пакетів та коробок в аноди (електроди) для батарей. Тонкі листи цупкого картону з решітками різної форми піддали високій температурі (1200 °C) у печі без вогню. У результаті науковці отримали чистий вуглець, який можна перетворити на аноди.

Новітні електроди, видобуті дослідницькою групою, також продемонстрували довговічність, відмінну гнучкість та високі електрохімічні властивості. Лабораторні випробування показали, що аноди можна заряджати та розряджати до 1200 разів, а це принаймні вдвічі триваліше, ніж ті, які застосовуються у сучасних акумуляторах смартфонів. Батареї з таким типом анод можуть витримувати більше фізичних навантажень, ніж всі відомі аналоги. Сінгапурські дослідники пояснюють відмінну якість анода вдалим розташуванням паперових волокон.

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Оскільки метод перетворення макулатури в електроди відбувається без процесу спалювання, то кількість утвореного вуглекислого газу мінімальна. Такий підхід до створення акумуляторів вважається найбільш екологічним у світі. Дослідницька група подала заявку на патент до NTUitive — інноваційної та корпоративної компанії NTU. Науковці оголосили, що розпочали роботу над комерціалізацією своїх технологій.

Нагадаємо, раніше студентка Каліфорнійського університету Мія Ле Тай випадково розробила акумулятор, що може працювати до 400 років без підзарядки. Працюючи у групі дослідників, Тай покрила золоті нанодроти діоксидом марганцю та електролітним гелем, схожим на оргскло — у результаті вийшов унікальний винахід. За два місяці студентка та її колеги провели 200 000 циклів зарядки, тільки після цього випадково винайдене покриття почало втрачати свої властивості. Вчені дійшли висновку, що запасу міцності нанодротів вистачить на 400 років роботи акумулятора.

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