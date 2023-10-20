Вчені відкрили ще одну «фішку» ChatGPT: вміє прогнозувати процентні ставки банків — Finance.ua

Вчені відкрили ще одну «фішку» ChatGPT: вміє прогнозувати процентні ставки банків Сьогодні 22:23 — Технології&Авто

Вчені відкрили ще одну «фішку» ChatGPT: вміє прогнозувати процентні ставки банків

Поки Apple та інші техногіганти працюють над аналогами ChatGPT, вчені відкривають нові можливості цього чат-бота. Як пише видання Independent , дослідники зSheffield Hallam University використали ChatGPT зі штучним інтелектом, аби проаналізувати понад 700 промов політиків Банку Англії. Так вони з’ясували, що ШІ може допомогти передбачити майбутні прогнози процентних ставок Банку Англії.

За допомогою ChatGPT розглянули промови, проголошені представниками банку перед рішеннями щодо процентних ставок, за проміжок часу від 1997 року, коли Банк отримав незалежність, до червня цього року.

Було виявлено, що ChatGPT може допомогти передбачити правильні рішення щодо процентної ставки в трьох випадках із 10, або у 32%. При цьому дослідники зауважують, що будь-який результат вище 10% у статистичних прогнозах соціальних наук вважається надійним.

«Наші результати акцентують на прогнозному потенціалі таких інструментів, як ChatGPT, для обробки людських переконань і очікувань. Це має серйозні наслідки для прогнозування політичних рішень і моделювання економічних очікувань», — зазначив старший викладач економіки Шеффілдської бізнес-школи та провідний автор дослідження Дрю Вудхаус.

УНІАН За матеріалами:

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