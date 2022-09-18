Вчені створили лазер, який передає електрику повітрям на 30 метрів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Вчені створили лазер, який передає електрику повітрям на 30 метрів

Технології&Авто
291
Південнокорейські дослідники за допомогою інфрачервоного лазера передали 400 мВт енергії на 30 метрів.Цього достатньо для заряджання невеликих датчиків, пояснили розробники у своєму дослідженні.
Учені впевнені, що згодом лазер можна буде підсилити та використовувати для зарядки більших пристроїв, у тому числі смартфонів.Зазвичай компоненти, з яких складається оптичний (лазерний) резонатор, мають бути укомплектовані в єдиний пристрій.
Південнокорейським ученим вдалося поділити їх на передавач і приймач, що дозволяє формувати лазерний резонатор у просторі між ними. Поки що для коректної роботи пристрою потрібно, щоб передавач і приймач перебували у полі зору один одного.Розмір приймача — 1×1 сантиметр.
Він досить компактний, щоб поміщати його в невеликі пристрої та заряджати їх від передавача, що розташований у кімнаті. Довжина хвилі світла, яку створює лазер — 1550 нанометрів, що робить його безпечним для шкіри та очей людей. Учені впевнені, що в майбутньому вони зможуть покращити свій винахід, що дозволило б розміщувати бездротові зарядні пункти в аеропортах і магазинах.
Крім того, подібна бездротова технологія дозволить у майбутньому відмовитись від великої кількості кабелів. Однак для цього дослідники мають чимало роботи: поки що їх пристрій передає не так багато енергії.
За матеріалами:
ua.news
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.