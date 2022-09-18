Вчені створили лазер, який передає електрику повітрям на 30 метрів — Finance.ua

Вчені створили лазер, який передає електрику повітрям на 30 метрів Вчора 03:58 — Технології&Авто

Південнокорейські дослідники за допомогою інфрачервоного лазера передали 400 мВт енергії на 30 метрів.Цього достатньо для заряджання невеликих датчиків, пояснили розробники у своєму дослідженні.

Учені впевнені, що згодом лазер можна буде підсилити та використовувати для зарядки більших пристроїв, у тому числі смартфонів.Зазвичай компоненти, з яких складається оптичний (лазерний) резонатор, мають бути укомплектовані в єдиний пристрій.

Південнокорейським ученим вдалося поділити їх на передавач і приймач, що дозволяє формувати лазерний резонатор у просторі між ними. Поки що для коректної роботи пристрою потрібно, щоб передавач і приймач перебували у полі зору один одного.Розмір приймача — 1×1 сантиметр.

Він досить компактний, щоб поміщати його в невеликі пристрої та заряджати їх від передавача, що розташований у кімнаті. Довжина хвилі світла, яку створює лазер — 1550 нанометрів, що робить його безпечним для шкіри та очей людей. Учені впевнені, що в майбутньому вони зможуть покращити свій винахід, що дозволило б розміщувати бездротові зарядні пункти в аеропортах і магазинах.

Крім того, подібна бездротова технологія дозволить у майбутньому відмовитись від великої кількості кабелів. Однак для цього дослідники мають чимало роботи: поки що їх пристрій передає не так багато енергії.

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