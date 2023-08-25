Вчені створили гуманоїдного робота, який може керувати літаком (відео) — Finance.ua
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Вчені створили гуманоїдного робота, який може керувати літаком (відео)

Технології&Авто
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Група інженерів із Корейського передового інституту науки й технологій (KAIST) розробляє робота-гуманоїда, який може керувати літаком без необхідності модифікації кабіни, повідомляє Euronews. Робот Pibot може спритно керувати своїми руками та пальцями, щоб справлятися з польотними приладами навіть у разі сильної вібрації в літаку.
Зовнішні камери дають змогу Pibot стежити за поточним станом літака, а внутрішні допомагають керувати основними перемикачами на панелі управління. Pibot здатний запам’ятовувати складні інструкції, представлені людською мовою, що підвищує його адаптивність до різних літаків.
За словами команди KAIST, пам’ять андроїда настільки велика, що він може запам’ятати всі аеронавігаційні карти Jeppesen по всьому світу, що неможливо для пілотів-людей.
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«Люди можуть літати на багатьох літаках, але вони занадто залежать від звичок. Після пересідання на іншу модель їм потрібен час для адаптації. Наш робот-пілот не має жодних проблем із цим: достатньо закласти в нього конфігурації систем управління всіх моделей літаків у світі, і він одразу зможе керувати будь-якою з них», — каже Девід Шим, доцент кафедри електротехніки в KAIST.
Звісно, під час розробки робота не обійшлося без штучного інтелекту й мовної моделі ChatGPT. Pibot розуміє та запам’ятовує інструкції, спочатку написані для людей, завдяки останнім досягненням у галузі великих мовних моделей (LLM). Очікується, що завдяки ШІ Pibot зможе літати без помилок і реагувати набагато швидше, ніж його колеги-люди у надзвичайних ситуаціях.
Дослідницька група наразі також розробляє і тестує власну модель природної мови, щоб Pibot міг виконувати запити, не покладаючись на підключення до інтернету. Адаптована мовна модель оброблятиме інформацію виключно про пілотування та зберігатиметься в невеликому комп’ютері, який можна носити на борту.
Робот-гуманоїд також може спілкуватися з авіадиспетчерами та людьми в кабіні за допомогою голосового синтезу, що дає йому змогу виступати в ролі пілота або першого офіцера. Його технологічність виходить за межі авіаційної сфери. При зрості 160 см і вазі 65 кг гуманоїдний дизайн робота дає йому змогу легко замінити людину в таких ролях як керування автомобілем, керування танками або навіть командування кораблями в морі.
Тож Pibot годиться не тільки для пілотування літака, а й будь-якою іншою технікою, якою зазвичай керують люди. Робот усе ще перебуває в розробці та, як очікується, буде завершений до 2026 року.
За матеріалами:
Фокус
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