Вчені розробили шолом доповненої реальності, що бачить крізь різні матеріали та предмети — Finance.ua
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Вчені розробили шолом доповненої реальності, що бачить крізь різні матеріали та предмети

Технології&Авто
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Вчені розробили шолом доповненої реальності, що бачить крізь різні матеріали та предмети
Вчені розробили шолом доповненої реальності, що бачить крізь різні матеріали та предмети
Інженери з Массачусетського технологічного інституту представили гарнітуру доповненої реальності X-AR, яка поєднує комп’ютерний зір і бездротове сприйняття, щоб автоматично знаходити конкретний предмет. Пристрій може ідентифікувати об’єкти, які приховані всередині коробки або лежать під іншими речами.
Для пошуку потрібних предметів гарнітура використовує радіочастотні сигнали, які можуть проходити крізь більшість матеріалів, у тому числі картонні коробки, пластикові контейнери та дерев’яні перегородки. Для ідентифікації предметів інженери використовують мітки RFID, що відображають сигнали, які посилаються радіочастотною антеною.
У більшості подібних систем локалізації предметів використовується декілька антен, а для X-AR інженери розробили одну легку антену, яка забезпечує високу пропускну здатність для зв’язку з мітками.
Шолом доповненої реальності направляє користувача у потрібну сторону, а прихований предмет відображається у вигляді прозорої сфери в інтерфейсі. Коли людина знайде та візьме потрібний предмет у руки, гарнітура X-AR ще раз перевірить, чи це саме та річ, та дасть сигнал.
Тестування пристрою в штучному середовищі, що нагадує склад, показало, що X-AR локалізує предмети з точністю до 9.8 см, користувачі швидко знаходили і брали потрібний предмет у 96% випадків.
Інженери вважають, що пристрій можна використовувати на складах, наприклад, щоб швидко збирати замовлення. Крім того, X-AR буде корисним на виробничих підприємствах, щоб допомогти технічним фахівцям знаходити потрібні деталі.
За матеріалами:
noworries
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