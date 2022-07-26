Вчені розробили нове біодобриво — Finance.ua

Вчені розробили нове біодобриво Вчора 05:41

Група дослідників з Університету Альмерії (UAL) в Іспанії розробила біодобриво, виготовлене з рослинних решток томатів. Його відмінні властивості — недороге виробництво, порівняно з традиційними добривами, а також екологічна безпека.

Про це повідомляє hortoinfo.es

Це біодобриво дає ті ж результати, що й звичайні агрохімікати, але не так сильно забруднює довкілля.

Крім того, його можна використовувати кожні сім місяців, що збігається із звичайними періодами вирощування томатів в Альмерії.

«Це альтернатива звичайним добривам, причому дешевша, враховуючи, що сировина — це відходи від попереднього врожаю», — пояснює Франциско Хосе Кастільо Діас, дослідник Фонду наукових досліджень Університету Альмерії.

Після збирання врожаю вчені прибрали систему зрошення та помістили залишки рослин для подрібнення у центральний прохід теплиці. Потім вони змішали їх із шаром ґрунту завтовшки 20 сантиметрів за допомогою ротоватора — сільськогосподарської ґрунтообробної машини — і перевстановили систему зрошення. Потім біомасу накривають пластиковим покриттям, щільно притиснувши його, щоб розкладання органіки відбувалося інтенсивніше.

У середньому для перетворення біомаси на добриво необхідно від 30 до 90 днів.

Дослідження нового добрива проводилося протягом трьох років поспіль на експериментальній фермі UAL-ANECOOP. На двох дослідних ділянках вирощували томати. На одному з них застосовували традиційні добрива, а в іншому — органічні з рослинних залишків томатів.

Фахівці дійшли висновку, що біодобриво не поступається ефективності звичайним агрохімікатам і менш забруднює навколишнє середовище.

agronews За матеріалами:

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