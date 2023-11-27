Вчені розробили модель ШІ, яка використовує супутникові зображення для виявлення пластику в океанах — Finance.ua

Вчені розробили модель ШІ, яка використовує супутникові зображення для виявлення пластику в океанах Сьогодні 02:22 — Технології&Авто

Щодня все більше пластикового сміття потрапляє в океани. Супутникові зображення можуть допомогти виявити накопичення сміття вздовж берегів і в морі, щоб його можна було вивезти.

Дослідницька група розробила нову модель штучного інтелекту, яка розпізнає плаваючий пластик набагато точніше на супутникових знімках, ніж раніше, навіть якщо зображення частково закриті хмарами або туманом.

Наше суспільство значною мірою залежить від пластикових виробів, і очікується, що кількість пластикових відходів у майбутньому зросте. Якщо його неправильно викинути або переробити, значна його частина накопичується в річках і озерах. Згодом він потече в океани, де може утворювати скупчення морського сміття разом із природними матеріалами, такими як коряги та водорості.

Нове дослідження Університету Вагенінгена та дослідників EPFL, нещодавно опубліковане в iScience, розробило детектор на основі штучного інтелекту, який оцінює ймовірність морського сміття, показаного на супутникових зображеннях. Це може допомогти систематично вивозити пластикове сміття з океанів за допомогою кораблів.

Пошук супутникових зображень за допомогою ШІ

Скупчення морського сміття видно на доступних у вільному доступі супутникових знімках Sentinel-2, які знімають прибережні райони кожні 2−5 днів у всьому світі на суші та прибережних районах. Оскільки вони становлять терабайти даних, дані потрібно аналізувати автоматично за допомогою моделей штучного інтелекту, таких як глибокі нейронні мережі.

Марк Русвурм, доцент Університету Вагенінгена, каже: «Ці моделі навчаються на прикладах, наданих океанографами та фахівцями з дистанційного зондування, які візуально ідентифікували кілька тисяч морських уламків на супутникових зображеннях у різних точках земної кулі. Таким чином, вони «навчалися».

Покращене виявлення в складних умовах

Дослідники розробили детектор морського сміття на основі ШІ, який оцінює ймовірність наявності морського сміття для кожного пікселя на супутникових зображеннях Sentinel-2. Детектор навчається відповідно до принципів штучного інтелекту, орієнтованих на дані, які спрямовані на найкраще використання обмежених навчальних даних, доступних для цієї проблеми.

Одним із прикладів є розробка алгоритму комп’ютерного зору, який прив’язує ручні анотації від експертів точно до уламків, видимих ​​на зображеннях. За допомогою цього інструменту океанографи та експерти з дистанційного зондування можуть надати більше прикладів навчальних даних, будучи менш точним у ручному клацанні контурів.

Загалом цей метод навчання в поєднанні з алгоритмом уточнення навчає модель глибокого виявлення штучного інтелекту краще передбачати об'єкти морського сміття, ніж попередні підходи.

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