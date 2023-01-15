Вчені розробили електростанції, що врятують країни від нестачі світла — Finance.ua
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Вчені розробили електростанції, що врятують країни від нестачі світла

Енергетика
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Вчені розробили електростанції, що врятують країни від нестачі світла
Вчені розробили електростанції, що врятують країни від нестачі світла
Енергетики у всьому світі фіксують небувалий попит на плавучі сонячні батареї. Лише за період з 2007-го по 2014-й рік інженери з Японії, США, Данії, Франції та інших країн зареєстрували низку патентів на електростанції такого типу. На цей час найбільші з них встановлені у Китаї, Сінгапурі, Південній Кореї, Таїланді, Індії та США.
Європа також не пасе задніх — Німеччина створила плавучу електростанцію, яка економить 1100 тонн викидів CO2 на рік. Після повномасштабного військового вторгнення росії в Україну ЄС приділяє дедалі більше уваги відновлюваним джерелам енергії, щоб мінімізувати залежність від нафти та газу країни-терориста.
За останнє десятиліття потужність сонячних електроустановок зросла майже у 12 разів: з 72 ГВт у 2011 році до 843 ГВт у 2021-му. Зараз на цю технологію припадає 3,6% від світового виробництва електроенергії. Оскільки вартість сонячних панелей порівняно низька, вони стали найдешевшим джерелом енергії у світі.
«Плавучі сонячні панелі — відносно новий варіант відновлюваної енергії, але він матиме величезний потенціал будь-де», — зазначає Томас Рейндл, працівник Інституту досліджень сонячної енергії Seris, що у Сингапурі. Згідно з аналізом науковців, якщо 10% усіх штучних водних резервуарів у світі покрити плаваючими сонячними панелями, їхня загальна потужність становитиме 20 ТВт.
На цей час менш як 1% світових сонячних установок знаходяться на воді. Частково це пов’язано з технічними та фінансовими обмеженнями — морська сіль викликає корозію панелей, а фіксувати установки під кутом на нестабільній платформі технічно складно. Наразі вчені розробляють передові інженерні рішення для будівництва таких станцій не лише у штучних або закритих водоймах, а й у відкритому морі — тож це потребуватиме і часу, і додаткового фінансування.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
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