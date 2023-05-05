Важливий крок до цифрового безвізу: українські е-підписи та печатки можуть перевіряти в державах — членах ЄС — Finance.ua

Важливий крок до цифрового безвізу: українські е-підписи та печатки можуть перевіряти в державах — членах ЄС Сьогодні 09:14 — Казна та Політика

Важливий крок до цифрового безвізу: українські е-підписи та печатки можуть перевіряти в державах — членах ЄС

Європейська комісія опублікувала перелік країн, які увійшли до списку TC AdES LOTL. Він містить інформацію про електронні підписи та печатки держав, які не є членами Європейського Союзу, що дозволяє перевіряти їх у країнах ЄС. Україна стала першою країною, яка потрапила до цього переліку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Українські електронні підписи та печатки на цифрових документах зможуть перевіряти за допомогою інфраструктури ЄС. Це відкриває можливості для українських біженців у ЄС та українського бізнесу, який бажає використовувати електронну форму контрактів й інших документів. Тепер європейські країни зможуть приймати електронні заяви та документи, підписані за допомогою Дія.Підпис-ЄС.

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Використовуючи TC AdES LOTL, програмне забезпечення в країнах ЄС може автоматично перевіряти підписи й печатки на цифрових документах та підтверджувати їх дійсність. У результаті успішної перевірки користувач отримає повідомлення «Підпис AdES» або «Печатка AdES».

Вважається, що такі електронні підписи мають юридичну силу та відповідають вимогам до вдосконалених електронних підписів чи печаток.

Це важливий крок до взаємного визнання кваліфікованих довірчих послуг, яке відбудеться після укладення міжнародної угоди. Напередодні Європейська комісія провела технічну оцінку правового та технічного складника українських електронних підписів і підтвердила, що українська інфраструктура відповідає всім вимогам ЄС для того, щоб бути частиною довірчого списку ЄС.

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У Європейській комісії також визнали, що Дія.Підпис-EU відповідає регламенту eIDAS Європейського Союзу і ним можна підписувати документи чи контракти, які дійсні як в Україні, так і в країнах ЄС.

Зі свого боку Україна вже визнала кваліфіковані довірчі послуги ЄС. Це дає можливість громадянам ЄС використовувати свої національні кваліфіковані сертифікати для електронних підписів чи печаток в Україні або під час ведення бізнесу з компаніями в Україні.

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