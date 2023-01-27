Важлива послуга для ФОПів тимчасово недоступна – що треба знати підприємцям — Finance.ua

Важлива послуга для ФОПів тимчасово недоступна – що треба знати підприємцям Сьогодні 14:03 — Особисті фінанси

Важлива послуга для ФОПів тимчасово недоступна – що треба знати підприємцям

В Електронному кабінеті платника податків 26 січня оновились форми звітів для платників єдиного податку, тому подача декларацій поки призупинена. Це стосується ФОПів усіх трьох груп.

Про таке повідомив податковий консультант Михайло Смокович в Telegram.

Він розповів, що форма для 3 групи 5% з F0103307 стала F0103308, форма для 1 та 2 групи змінилась з F0103405 на F0103406

«І все б нічого, зміни там мінімальні й на заповнення річного звіту не впливають. Проте, як завжди, після таких змін слідує період, коли нічого не працює. Тому зараз старі форми з кабінету вже прибрали, а нові ще не запрацювали. А це значить, що як мінімум декілька днів подавати декларації сенсу нема», — пояснив Смокович.

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Він зауважив, що жодної проблеми у цьому немає. Однак такі нововведення можна було зробити після закінчення періоду подачі звітності.

«Якщо звіт за 2022 рік вже поданий — то все ок. Якщо ще не відзвітували, то навряд чи це вийде зробити кілька ближчих днів. Чекаємо, доки запрацюють нові форми», — пояснив податковий консультант.

Що чекає на ФОПів у 2023 році

Граничний обсяг доходу для платників єдиного податку розраховується з мінімальної заробітної плати, яку встановлено на 1 січня звітного року. Наразі розмір мінімальної зарплати становить 6 700 гривень. Тобто, розмір річного доходу для ФОПів не повинен перевищувати

для першої групи — 1 118 900 грн (167 мінімальних зарплат);

для другої групи — 5 587 800 грн (834 мінімальних зарплат);

для третьої групи — 7 818 900 гривень (1167 мінімальних зарплат).

Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках до прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Прожитковий мінімум в Україні наразі становить 2 684 грн. Щодо платників другої групи, то для них ставки єдиного податку встановлюються у відсотках до розміру мінімальної зарплати на 1 січня звітного року.

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При цьому ставки єдиного податку не можуть бути більшими ніж 10% прожиткового мінімуму для першої групи ФОПів та 20% мінімальної заробітної плати для другої групи ФОПів. Тобто, максимальний місячний розмір єдиного податку для ФОПів становить:

для першої групи — 268,4 грн;

для другої групи — 1 340 грн.

Для платників третьої групи встановлені дещо інші правила, вони можуть обирати між двома ставками, а саме:

3% доходу у разі сплати ПДВ;

5% доходу.

Також вони можуть скористатися правом сплачувати 2% від загального доходу без обмеження доходу. Це пільгова ставка, яка встановлена на час воєнного стану, але буде скасована з липня 2023 року.

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