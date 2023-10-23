Ваучери на навчання від держави отримали понад 15 тисяч українців: найпопулярніші професії — Finance.ua

Ваучери на навчання від держави отримали понад 15 тисяч українців: найпопулярніші професії Сьогодні 12:23 — Особисті фінанси

Ваучери на навчання від держави отримали понад 15 тисяч українців: найпопулярніші професії

Українцям вже видали 15 353 ваучерів на освіту. З них 3200 отримали внутрішньо переміщені особи (2327 жінок та 873 чоловіки).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Наразі визначено 124 професії та спеціальності, за якими можна навчатися за ваучерами. Найпопулярнішою спеціальністю серед внутрішніх переселенців є психологія.

Також до найбільш затребуваних спеціальностей і професій, які ВПО опановують за ваучерами, входять:

соціальна робота;

медсестринство та дошкільна освіта;

водій автотранспортних засобів;

будівництво та цивільна інженерія;

агрономія;

електроенергетика, електротехніка й електромеханіка;

підприємництво і торгівля;

кухар.

Для отримання ваучера внутрішні переселенці можуть звернутися до центру зайнятості або ж подати онлайн-заявку

З більш докладною інформацією можна ознайомитися за посиланням

Нагадаємо, Державна служба зайнятості збільшила перелік професій та спеціальностей, за яким можна отримати ваучер на навчання, до 124 найменувань. Відтепер можливе навчання за професією «сапер».

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