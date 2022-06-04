Ватикан випустив срібну монету, яку присвятив Україні (фото) — Finance.ua

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Ватикан випустив срібну монету, яку присвятив Україні (фото)
Вчора 10:34 —
Особисті фінанси
534
Ватикан випустив спеціальну срібну монету, яку присвятив Україні. Весь прибуток від продажу буде направлено на допомогу нашій країні.
Про це
пише
посол України в Ватикані Андрій Юраш.
«Це не просто символ, це справжній жест на підтримку України: на 100-й день вторгнення росії в Україну Ватиканський офіс філателії та нумізматики випустив спеціальну срібну монету, присвячену Україні», — зазначив посол.
Вартість однієї монети
становить 50 євро.
Придбати її можна за
посиланням
.
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За матеріалами:
Finance.ua
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Ватикан випустив срібну монету, яку присвятив Україні (фото)
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