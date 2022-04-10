Варвари чи цивілізація: Подоляк розповів, чи відмовиться Німеччина від газу з Росії — Finance.ua
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Варвари чи цивілізація: Подоляк розповів, чи відмовиться Німеччина від газу з Росії

Вчора 12:40Енергетика
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Німеччина не матиме вибору щодо введення ембарго на газ із Росії, оскільки зараз це питання стало не економічним, а цивілізаційним.
Про це розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі «Україна24» під час всеукраїнського телемарафону.
«Якщо є така країна як росія, яка може прийти вбивати дітей, спалювати житло — це вибір цивілізації. Тобто ти хочеш бути в цивілізації, чи хочеш бути у варварстві?» — сказав Подоляк.
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росія — це сторона конкретного зла. А Україна перебуває на стороні добра, представляє конкретні цінності.
«Те, що робить росія — це не питання війни, а питання спроби знищити іншу націю навіть не за етнічним принципом, а за принципом громадянства. росіяни вбивають українців, бо у нас паспорт України», — наголосив Подоляк.
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Отже, Європі та всьому цивілізованому світу доведеться обрати сторону. Україна — молода цивілізація, яка може захистити себе та свою суверенність. Ціна, яку мають заплатити західні країни, — порівняно невисока.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Сьогодні
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