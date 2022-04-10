Варвари чи цивілізація: Подоляк розповів, чи відмовиться Німеччина від газу з Росії — Finance.ua

росія — це сторона конкретного зла. А Україна перебуває на стороні добра, представляє конкретні цінності.
«Те, що робить росія — це не питання війни, а питання спроби знищити іншу націю навіть не за етнічним принципом, а за принципом громадянства. росіяни вбивають українців, бо у нас паспорт України», — наголосив Подоляк.
Отже, Європі та всьому цивілізованому світу доведеться обрати сторону. Україна — молода цивілізація, яка може захистити себе та свою суверенність. Ціна, яку мають заплатити західні країни, — порівняно невисока.