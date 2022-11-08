«Варто 2.0»: Український ветеранський фонд запустив нову програму для фінансування бізнесу — Finance.ua

«Варто 2.0»: Український ветеранський фонд запустив нову програму для фінансування бізнесу
Український ветеранський фонд Міністерства у справах ветеранів запустив нову програму для фінансування бізнесу під назвою «Варто 2.0».
За цією програмою ветерани, а також родини загиблих захисників і захисниць можуть отримати гроші на розвиток власної справи.
Це вже друга програма макрофінансування ветеранського бізнесу. Перший конкурс тривав із 5 вересня до 5 листопада. Переможцями стали 30 проєктів. Тоді кількість заявок удвічі перевищила можливості фінансування. Тому вирішили оголосити ще один конкурс.
Подавати заявки на фінансування проєктів можуть:
- ветерани, члени сімей ветеранів війни загиблих (померлих) та члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства як фізичні особи-підприємці;
- юридичні особи, зареєстровані не пізніше ніж за два роки до отримання фінансової підтримки, засновниками яких є ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України
Сума фінансування проєктів:
- мінімальна запитувана сума на проєкт — 500 тис. грн;
- максимальна запитувана сума на проєкт — 1 млн грн.
Подавати заявки можна з 7 до 26 листопада 2022 року. Взяти участь можуть і фізичні, і юридичні особи.
Більше про умови участі можна прочитати за посиланням.
Український ветеранський фонд також запустив програму фінансової підтримки для ветеранів-ВПО, яка діятиме до кінця воєнного стану. Учасники програми можуть отримати до 20 тисяч відшкодування за товари для бізнесу.
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