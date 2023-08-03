Вартість української малини опустилася до історичних мінімумів — Finance.ua

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Вартість української малини опустилася до історичних мінімумів

Аграрний ринок
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Вартість української малини опустилася до історичних мінімумів
Вартість української малини опустилася до історичних мінімумів
Сезон літньої малини, який вже практично завершився, здивував простих українців доступними цінами, але для виробників він виявився найзбитковішим за всю історію.
Про це повідомляє SEEDS, з посиланням на коментар керівника Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Тараса Баштанника.
За його словами, раніше такий історично низький рівень був зафіксований востаннє у 2017 році. В деяких регіонах України ціни знижувалися до 17 гривень за кілограм через низьку якість продукції. Ціна на літню малину складала 30 гривень за кілограм і вона ледь-ледь покривала витрати на виробництво, і це стосувалося не всіх виробників.
Щодо врожайності та цін на осінню малину, фахівець не береться навіть прогнозувати через декілька чинників, що впливають на ринок.
Баштанник зазначає, що осіння малина більш охоче купується переробниками, бо вона має вищу якість для заморозки. Але валове виробництво осінньої малини в Україні становить 70%. Тоді як літні сорти складають всього 30% виробництва. Це означає, що на ринок потрапить величезна кількість малини осінніх сортів протягом наступних 2−3 тижнів
Він зазначив, що така ситуація може створити проблеми з цінами. Є підозри, що ціни можуть залишитися на низькому рівні або навіть знизитися додатково, можливо, до рівня 20−25 гривень за кілограм, що буде недостатньо для багатьох виробників.
Зазначимо, що на початку липня українські садівники озвучуювали ціни на малину в діапазоні 35−60 грн/кг.
За матеріалами:
Діло
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