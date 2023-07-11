Вартість транзиту українського зерна через Молдову буде знижено щонайменше на 25% — Finance.ua

Вартість транзиту українського зерна через Молдову буде знижено щонайменше на 25% Сьогодні 18:25 — Казна та Політика

Збільшення обсягів транзиту українського зерна та олійних в ЄС та вирівнювання тарифів на перевезення молдовською залізницею — основні теми, що обговорювалися на черговому засіданні Українсько-молдовської ділової ради.

Захід організували Український союз промисловців і підприємців та Національний конгрес промисловців і підприємців Молдови (НКППМ). До нього долучилися посли обох країн, державний секретар міністерства сільгоспполітики Молдови Василе Шарбан, заступник міністра агрополітики України Тарас Висоцький, торговий представник України Тарас Качка, представники Укрзалізниці, низки зернових асоціацій, Укрмашбуду тощо.

Сторони відмітили, що навіть попри повномасштабну агресію рф проти України, торігвельно-економічне співробітництво України і Молдови спромоглося зрости на 10% за 2022 рік і перевищило 1 млрд. доларів.

Предметом взаємного інтересу є збільшення транзиту української агропродукції через Молдову на ринки ЄС та в інші країни, а також перспектива кооперації/створення спільних підприємств у галузі переробки, машинобудування.

З огляду на ці пріоритети, за останні кілька місяців було досягнуто низку важливих домовленостей, серед яких:

— будівництво прикордонного мостового переходу через Дністер. Міст стане ключовою ланкою транспортного коридору між Києвом та Кишиневом і альтернативою поромній переправі на прикордонному переході «Ямпіль — Косеуць», яка не працює впродовж кількох років;

— зменшення високих транзитних тарифів із боку Молдови. Країна не ввела обмеження на імпорт зернових із України та продовжила співпрацю в рамках «коридору солідарності». Водночас, тарифи на перевезення тут на 57% більші, ніж в Укрзалізниці. Тому зусиллями двосторонньої ділової ради, самої УЗ були проведені відповідні перемовини із молдовськими залізницями, результатом яких стала згода останніх знизити розцінки на 25−27%. Роз’яснення щодо механізму отримання такої знижки має бути надане партнерами впродовж цього тижня.

— спрощення контрольних процедур залізничного транзиту вантажів — запровадження проїзду без зупинки територією України між пунктами пропуску «Фрікацей — Етулія» та «Рені - Джурджюлешть».

«Молдова набуває важливого значення в контексті сухопутного транзиту нашої продукції в порти ЄС з подальшим відвантаженням у них. Ми раді, що керівництво країни і наші ділові партнери з Молдови розуміють це та готові працювати над взаємовигідними проєктами щодо збільшення українського експорту, а також створення спільних підприємств», — зазначив президент УСПП Анатолій Кінах.

У свою чергу, очільник НКППМ Василь Тарлев повідомив, що молдовська сторона активно залучає гранти ЄС в даному напрямі, та запропонував разом працювати над транскордонними проєктами.

Державний секретар міністерства сільгоспполітики Молдови Василе Шарбан запропонував колегам із Міністерства аграрної політики України спільно планувати обсяги і періоди експорту нашого АПК, а також напрацювати спільний підхід щодо цінової політики.

«Це потрібно, щоб не всі одразу постачальники вийшли на ринок, і таким чином не обвалили б ціну на пшеницю, інші зернові, олійні», — сказав молдовський чиновник.

Загалом партнери повідомили, що активно працюють над збільшенням потужностей і модернізацією молдовської залізниці, які не були готові до такого обсягу запитів з України. Так, було відкрито кілька додаткових транспортних коридорів, під це було взято великий кредит із Франції. До роботи залучено Укразалізницю.

Учасники зустрічі підкреслили, що до подібних транзитних проектів потрібно максимально залучати Румунію, порти якої використовуються для українського експорту. Така робота вже ведеться, працюють тристоронні робочі групи.

Знявши високе тарифне навантаження, максимально спростивши прикордонний контроль вантажів можна досягнути показників перевалки українських зернових через Молдову/Румунію до 1 млн. тон в місяць, кажуть в УСПП.

Для цього потрібні порівняно невеликі інвестиції в 200−300 млн. доларів.

Валерій Ткачов, заступник директора Департаменту комерційної роботи «Укрзалізниці», також звернув увагу на низьку завантаженість пунктів пропуску — від 16% до 30%.

Причин тут дві, пояснив експерт. Повільні темпи обробки вантажів портами, а також високі тарифи з молдовського боку.

Так, доставити тону вантажу в порт Одеси коштує 14−16 доларів, а через Молдову — 35−37 доларів.

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