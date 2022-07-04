Вартість транзакції в криптовалютній мережі Ethereum досягла мінімуму з 2020 року — Finance.ua

Вартість транзакції в криптовалютній мережі Ethereum досягла мінімуму з 2020 року
Протягом майже двох років, з січня 2021 по травень 2022 року, середня плата за газ в мережі Ethereum становила приблизно 40 доларів США. Зараз середня комісія за транзакцію в блокчейні Ethereum впала до 0,0015 ETH або 1,57 долара США — така цифра раніше спостерігалася аж в грудні 2020 року.
Цікаво, що з падінням ціни на комісію спостерігається і падіння ринку NFT-токенів — екосистема NFT зафіксувала найгірші результати за рік у червні — загальна кількість щоденних продажів впала приблизно до 19 000 а об’єм торгів складає всього 13,8 мільйона доларів.
Ethereum: чого чекати від «криптовалюти № 2» 🧐
На даний момент ціна криптовалюти ЕТН становить трохи більше 1000 доларів — за останні три місяці вартість знизилася на 70%.
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