Вартість продовольчого кошика українців зросла на 30% — Finance.ua

Вартість продовольчого кошика українців зросла на 30% Вчора 08:33 — Особисті фінанси

Вартість продовольчого кошика українців зросла на 30%

Окупація окремих регіонів, дефіцит і висока вартість пального спровокували зростання цін на товари першої необхідності. Здорожчали й імпортні продукти. Та вже в липні ситуація стабілізується, переконаний член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

«Загалом ціни зросли трошки більше ніж на 16%. За оцінками НБУ, до кінця року варто очікувати 20-22% інфляції. Але це інтегральний показник, який охоплює ціни на енергоносії, комуналку, послуги і продовольчий кошик. Через те, що держава подовжила вартість у 7,99 грн (ціна за 1 кубометр газу) для населення ще на рік і, напевно, комунальні платежі не дорожчатимуть, інфляція тут буде на рівні нуля. Водночас значно виріс у ціні продовольчий кошик. За нашими оцінками, на 30-35%», — підраховує експерт.

Чому дорожчають продукти?

Суттєво здорожчала овочева група та ягоди. Насамперед це пов’язано з тим, що ранні овочі йшли переважно з Півдня України: Херсонська область, Запоріжжя, Миколаївщина, Одещина. Цього року такої можливості не було через окупацію або воєнні загрози на цих територіях.

«Окрім цього, нам достатньо багато давали ранніх овочів із Закарпаття. Але нині літр бензину коштує 51 грн, і ви спробуйте його ще купити, бо стоїть черга. До того ж, заправляють в першу чергу технологічний транспорт, і це точно не стосується машин, які везли ранні овочі з фермерських господарств до Києва. І от ми отримали дефіцит, який призвів до того, що ціна на ранні овочі на 40-50% вища, аніж минулого року», — зазначає Олег Пендзин.

Поряд з українськими овочами сьогодні чимало імпорту. Він перекриває дефіцит і дешевший від українського товару. Наприклад, молода турецька чи ізраїльська картопля дешевша, ніж українська. Але цього року навіть імпорт дорожчий.

"Ранні імпортні овочі і фрукти їхали раніше переважно морським шляхом. Це в основному Туреччина, Близький Схід, Ізраїль, Єгипет. Зараз все це їде машинами через Балкани, Болгарію, Румунію. Це дуже довго і дорого. Тому що сьогодні пальне виросло в ціні і в Європі.

Проте, думаю, що зростання цін на овочі вже практично зупинилося, а починаючи з кінця червня-початку липня, овочі підуть униз, тому що почнуть з’являтися молоді з нашого регіону — Київщини, Житомирщини, Полтавщини. Можливо, зусиллями місцевих адміністрацій за доплату на пальне даватимуть можливість фермерам довозити свою продукцію до споживачів у райони Києва", — каже економіст.

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Крім того, виросли ціни на хліб, м’ясо та молочку. Це пов’язано зі зростанням цін на зерно та логістику. Водночас зараз ціни на зерно у світі вдвічі вищі, ніж в Україні, і якщо відкриються, розблокуються порти, то вартість підскочить і у нас. Тому ці продукти також можуть ще підскочити, прогнозує експерт.

«З олією ситуація інша. Ми щороку виробляємо 7 млн тонн олії: внутрішній ринок — 450 тис. тонн, 92% ми експортуємо. Сьогодні олія дешевша, ніж минулорічна. Яйця також дуже дешеві, бо експорт закритий, а ви ж курям не скажете, щоб вони не неслися», — каже Олег Пендзин.

Українці змінили статті витрат

Інфляції на товари довгострокового використання сьогодні практично немає через дуже низький попит. Техніка розпродається, нова фактично не завозиться, тому і ціни не змінюються.

Ситуація з одягом така ж, як і з технікою. Ціни не ростуть. І загалом українці змінили свій перерозподіл витрат.

«В людському бюджеті сьогодні дуже зросли витрати на харчі. Водночас за період війни ми перейшли на споживання максимально спрощене. У нас навіть змінилася структура харчування. Набагато менше їмо м’яса і фруктів, більше — хліба й картоплі. Ми почали заміщати дорогі продукти дешевими», — каже експерт.

Крім того, зазначає економіст, в Україні всі баланси продовольства розраховані, виходячи із 40 млн населення. Сьогодні через війну та евакуацію воно скоротилося майже на 10 млн, і, відповідно, на 27% зменшилася спроможність внутрішнього ринку. Це означає, що буде надлишок продукції, ціни на яку не ростимуть.

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