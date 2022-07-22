Вартість облаштування індустріального парку може сягати ₴40-50 мільйонів — експерт — Finance.ua

Вартість облаштування індустріального парку може сягати ₴40-50 мільйонів — експерт Вчора 19:14 — Казна та Політика

Для облаштування території індустріального парку необхідно ₴40-50 мільйонів, але інвестиції в нього відібʼються за 2-3 роки.

Таку думку висловив у коментарі Укрінформу керуючий партнер Бюро інвестиційних програм Олександр Бондаренко..

«У середньому, якщо займатися комунікаціями та облаштуванням території 20-25 гектарів з нуля для індустріального парку на кілька заводів, це може коштувати, за приблизними підрахунками, місцевому чи державному бюджету від 40-50 млн грн. Проте відіб’ються ці інвестиції орієнтовно через 2-3 роки у вигляді місцевих податків», — переконаний Бондаренко.

За словами експерта, бізнесу, який попри всі негативні фактори залишається в Україні, варто сфокусуватися на можливостях, які відкривають на сьогодні індустріальні парки.

«Адже нещодавно ухвалені Верховною Радою закони передбачають хоч якісь економічні стимули у цей складний час», — каже Бондаренко. При цьому експерт наголошує, що, враховуючи статус України як офіційного кандидата до ЄС, потрібно брати за приклад наявні моделі організації індустріальних парків у Польщі, Чехії, Туреччині, де існує компенсація витрат за рахунок державних фондів економічного розвитку, місцевих бюджетів та керуючих компаній на підведення комунікацій та доріг.

Нещодавно Президент України підписав два закони, які передбачають додаткові пільги для резидентів індустріальних парків. Зокрема: звільнення від імпортного ПДВ і мита при імпорті нового обладнання; звільнення від податку на прибуток на 10 років у разі ведення діяльності в межах ІП; пільгові ставки податку на нерухомість і плати за землю від місцевої влади.

За розрахунками, один гектар території парку може забезпечити 50 українців роботою, а один середній індустріальний парк створить близько тисячі нових робочих місць.

Як повідомлялося, уряд ухвалив рішення про внесення до реєстру індустріальних парків двох об’єктів у Чернівецькій області — парків «Хотин Invest» та «Енергія Буковини». Підприємства, що розміщуватимуться в межах парків, проводитимуть діяльність у таких сферах, як легка, харчова промисловість, машинобудування, металообробка, виробництво будівельних матеріалів.

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