Вартість нафти Brent стала вище $120 після підвищення цін Саудівською Аравією — Finance.ua

Вартість нафти Brent стала вище $120 після підвищення цін Саудівською Аравією

Вчора 10:45 — Енергетика

6 червня ціни на нафту Brent зросли після того, як Саудівська Аравія підвищила ціни на свій продукт у липні, попереджаючи дефіцит пропозиції. Тепер барель коштує 120 доларів

Про це інформують на сайті Reuters

Нафта Brent подорожчала на 0,8%, до 120,63 долара за барель, утім продовживши зростання на 1,8% з п’ятниці. Ф’ючерси на нафту США West Texas Intermediate виросли на 0,8%, до 119,80 доларів за барель. У п’ятницю він зріс на 1,7%.

Саудівська Аравія підвищила офіційну вартість продажу (OSP) на свою флагманську арабську легку нафту сорту Arab для Азії до 6,50 доларів надбавки до середнього рівня в Омані та Дубаї з надбавки в 4,40 доларів у червні, повідомила Державна нафтовидобувна компанія Aramco.

Липнева OSP є найвищою з травня, коли ціни досягли історичного максимуму через занепокоєння щодо перебоїв у постачанні з росії через санкції після її вторгнення в Україну.

Попри рішення минулого тижня Організації країн-експортерів нафти і союзників (ОПЕК+) збільшити видобуток в липні і серпні на 648 тисяч барелів на добу, або на 50% більше, ніж планувалося раніше, підвищення цін все ж відбулося. Бо є критична більшість, яка вважає, що це рішення про прискорення видобутку навряд чи задовольнить попит, адже збільшення поширюється і на росію, яка нині під санкціями.

«Хоча це збільшення вкрай необхідно, воно не відповідає очікуванням зростання попиту, особливо з урахуванням часткової заборони ЄС на імпорт російської нафти», — зазначив аналітик Commonwealth Bank Вівек Дхар.

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